فیلم کوتاه بهترین قالبهای هنری برای ارائه مفاهیم اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره همتا (فیلم کوتاه دانش آموزی) افزود: این آثار در قالبهای مختلف هنری، سبب اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی در جامعه می شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه هنر ادامه داد: هیچ چیز بدون رنگ و بوی هنری ماندگار نیست و آفرینش عالم توسط پروردگار خلقتی هنرمندانه بوده است.

وی برگزاری چنین جشنواره هایی را باعث شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای نهفته دانش آموزان دانست و اظهار داشت: فیلم کوتاه یکی از بهترین قالب های هنری برای ارائه مفاهیم اخلاقی است.

وی با اشاره به سطح بالای کیفی جشنواره گفت: امیدوارم در آینده خراسان رضوی به مرکز تولید و ارائه فیلم کوتاه در کشور تبدیل شود.

صلاحی همچنین با تاکید بر تجلیل از دانش آموزان فعال در زمینه های فرهنگی و هنری، خاطرنشان کرد: زمینه سازی جهت شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و کمک به آنان از وظایف مسئولان استان است.

در پایان این مراسم از برگزیدگان این جشنواره با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی تقدیر شد.

در این دوره از جشنواره همتا (فیلم کوتاه دانش آموزی) 276 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که شامل 113 فیلم، 33 فیلمنامه و 130 ایده از دانش‌آموزان خراسان رضوی بود و در نهایت هیئت انتخاب و داوری پس از بازبینی آثار، تعداد 31 فیلم را شایسته اکران عمومی و حضور در بخش مسابقه دانست.

همچنین 81 درصد آثار از مشهد و مابقی به ترتیب تعداد آثار از گناباد، نیشابور، کاشمر، قوچان و تربت جام است.