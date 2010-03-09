سجادی حسینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که قصد ساخت یک فیلم سینمایی براساس موضوعی اجتماعی را دارم که هربار بنا به دلائلی به تعویق می افتد. داستان این فیلم در فصل زمستان وبرف رخ می‌دهد بنابراین برای شروع کار احتیاج به برف و سرما داریم.

وی افزود: احتمالا اواخر فروردین و یا اوائل اردیبهشت اگر لوکیشن‌های مورد نظر را پیدا کنیم فیلمبرداری این فیلم آغاز می شود در غیر این صورت ترجیح می دهم روی پروژه دیگری با نام "عشق های خنده دار" که نویسنده آن نیز خودم هستم ویک کمدی اجتماعی است، متمرکز شوم. امیدوارم سال آینده بتوانم یکی از این فیلمها را کلید بزنم.

سجادی حسینی فیلم سینمایی"موج سوم" را با بازی مهرداد صدیقیان، شایسته ایرانی، ستاره پسیانی، قربان نجفی، لیدا عباسی، رضا رویگری و یوسف مرادیان در نوبت نمایش دارد.