به گزارش خبرنگار مهر، الاتحاد جده یکی از قدیمی ترین باشگاه‌های فعال فوتبال عربستان است. این تیم در سال 1927 تاسیس شده و تا به امروز بیش از 28 عنوان قهرمانی بدست آورده است. عبدالعزیر جمیل نام این باشگاه را "الاتحاد" گذاشت آنهم با این توجیه که "ما جمع شده‌ایم تا شکلی واحد داشته باشیم".

الاتحاد را یکی از موفق‌ترین باشگاه‌های فوتبال عربستان و آسیا می دانند که آخرین موفقیت آن حضور در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2009 بود. ببرهای عربستان در آن بازی با نتیجه 2 بریک مغلوب پوهانگ استیلرز کره جنوبی شدند و از دستیابی به سومین قهرمانی در مهمترین مسابقات آسیا در رده باشگاهی بازماندند.

دوران رکورد باشگاه الاتحاد پس از این بازی آغاز شد. به دنبال از دست دادن جام قهرمانی لیگ قهرمانان، لیگ برتر عربستان نیز از کف زردپوشان پرید و پس از آن ناکامی در جام ولیعهد عربستان رقم خورد. قربانی تمام این ناکامی‌ها گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی الاتحاد بود که فصل گذشته همراه این تیم عنوان قهرمانی لیگ عربستان را بدست آورد.

در حال حاضر هدایت تیم الاتحاد را "انزو تروسرو" آرژانتینی برعهده دارد. این مربی 56 ساله در تیم‌های استودیانس آرژانتین به عنوان سرمربی و تیم‌های زیر 20 و 16 این کشور به عنوان مربی فعالیت کرده است. او فصل گذشته سرمربی الشباب عربستان بود که در گروه B لیگ قهرمانان با تیم پرسپولیس رقابت می کرد. شکست یک برصفر مقابل سرخپوشان باعث شد تا شاگردان تروسرو به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شوند.

تیم الاتحاد تا به امروز هشت بار عنوان قهرمانی لیگ برتر عربستان را بدست آورده، 13 بار عناوین قهرمانی جام پادشاهی و ولیعهد این کشور را از آن خود کرده و همچنین سه بار از سکوی قهرمانی جام فدراسیون فوتبال عربستان بالا رفته است.

دستیابی به دو عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا از مهمترین افتخارات باشگاه الاتحاد است. این تیم همچنین یکبار کاپ قهرمانی مسابقات جام در جام باشگاه‌های آسیا را نیز به خانه برده است تا کلکسیون افتخاراتش کامل شود. یکبار قهرمانی در جام باشگاه‌های کشورهای عرب، دو بار قهرمانی در سوپر جام عربستان - مصر و یکبار قهرمانی در جام باشگاه‌های خلیج فارس از دیگر افتخارات ببرهای زرد عربستان است.

در ترکیب تیم الاتحاد بازیکنان خارجی چون امین الشرمیطی (تونس)، هشام ابوشروان (مراکش)، عبدالمالک زیایا (الجزایر) و احمد حدید (عربستان) به میدان می روند.