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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۹

سازمان سنجش اعلام کرد:

آغاز ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی از 15 فروردین

آغاز ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی از 15 فروردین

سازمان سنجش آموزش کشور آغاز ویرایش اطلاعات ثبت نامی کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 را از 15 فروردین ماه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش اعلام کرده است، کلیه داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 89 شده اند، باید از 15 تا 18 فروردین ماه 89 با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی اقدام و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات براساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که با ارسال درخواست کتبی خواستار اصلاح اطلاعات ثبت نامی خود شده اند باید برای اصلاح اطلاعات ثبت نامی در زمان مقرر به سایت سازمان مراجعه و برابر دستورالعمل اجرایی نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

سازمان سنجش اعلام کرده است، هیچگونه اقدامی درخصوص درخواست های کتبی داوطلبان به عمل نخواهد آمد.

کد مطلب 1047926

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