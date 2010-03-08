ارتقاء سطح خدمت رسانی در فرودگاهها / افزایش ضریب ایمنی در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی امروز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور که با حضور چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد، با اعلام اینکه عملکرد وی در راستای کارجمعی شکل خواهد گرفت، گفت: حضور من در این جایگاه برای اجرای سیاستهای کلان نظام، دولت و وزیر راه و ترابری است که برابر با مقررات فرودگاههای و اساسنامه شرکت شکل خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور، سیاست خود را همگام با سیاستهای مدیران عامل قبلی این شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد، آنچه مدیران قبلی انجام داده بودند تکمیل کند.

اسماعیلی اولین برنامه خود را افزایش ضریب ایمنی وامنیت در فضا عنوان واعلام کرد: حرکت در جهت ایجاد رفاه حال مسافران در سطوح ترمینالها وهمچنین رفاه اجتماعی ومعیشتی پرسنل و تمام کسانی که دراین شرکت درحال فعالیت هستند از دیگر برنامه های شرکت فرودگاههای کشور خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری مسئولین مرتبط با فرودگاهها از جمله مسئولین استانها و تامین منابع مالی مورد نیاز به نتایج خوبی در فرودگاههای کشور برسیم و در نهایت مردم بتوانند بهره کافی را از فرودگاهها ببرند و از این طریق، شرکت فرودگاهها نیز در راستای ایجاد ایمنی، امنیت و رفاه برای مردم و پرسنل تلاش کند.

همچنین در ادامه این مراسم، سید احمد مومنی رخ مدیرعامل سابق شرکت فرودگاههای کشور نیز در اظهاراتی، گفت: از زمان شروع به کار خود مدیریت در هزینه و زمان را در سر لوحه کار شرکت قرار داده بود.

مدیرعامل سابق شرکت فرودگاههای کشور با اعلام اینکه برای کاهش تاخیر در فرودگاه مهرآباد اقدامات خاصی صورت گرفته است، بیان داشت: از اردیبهشت ماه این موضوع برای همه مردم ملموس خواهد شد.

مومنی رخ در ادامه به افزایش 75 درصدی رضایتمندی مردم از فرودگاههای کل کشور اشاره کرد و افزود: اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب گرفته است به نحوی که سرمایه گذاری 8.1 میلیاردی بخش خصوصی در سالهای اخیرهم اکنون به 100 میلیارد تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای تکمیل پروژه های گذشته هیچ قراردادی جدیدی منعقد نشده است، اعلام کرد: در طول سالجاری اولین گواهینامه فرودگاهی بوسیله رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به فرودگاه بین المللی امام خمینی اعطا شد و تا 6 ماه آینده برای فرودگاههای دیگر نیز صادر خواهد شد.