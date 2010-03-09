غفاری تدوین "پایان دو" را شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی یعقوب غفاری تدوین را شروع کرده، سیدبهنام ابطحی موسیقی را می‌سازد و صداگذار هنوز مشخص نشده است. این فیلم پس از پایان مراحل فنی خردادماه آماده می‌شود و پس از دریافت پروانه ساخت روی پرده می‌رود.

"پایان دوم" اولین فیلم بلند سینمایی غفاری است که در آن آناهیتا نعمتی، دانیال عبادی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و یعقوب غفاری و... بازی کردند. تهیه‌کنندگان این فیلم محسن علی‌اکبری و علی غفاری هستند و "پایان دو" محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.