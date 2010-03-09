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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

غفاری تدوین "پایان دو" را شروع کرد

غفاری تدوین "پایان دو" را شروع کرد

تدوین فیلم سینمایی "پایان دو" به کارگردانی یعقوب غفاری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی یعقوب غفاری تدوین را شروع کرده، سیدبهنام ابطحی موسیقی را می‌سازد و صداگذار هنوز مشخص نشده است. این فیلم پس از پایان مراحل فنی خردادماه آماده می‌شود و پس از دریافت پروانه ساخت روی پرده می‌رود.

"پایان دوم" اولین فیلم بلند سینمایی غفاری است که در آن آناهیتا نعمتی، دانیال عبادی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و یعقوب غفاری و... بازی کردند.  تهیه‌کنندگان این فیلم محسن علی‌اکبری و علی غفاری هستند و "پایان دو" محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

کد مطلب 1047938

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