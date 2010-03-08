اجرای دستور العمل حذف وثایق/ پرداخت تسهیلات به 150 هزار متقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی امروز در همایش مدیران ستادی و استانی صندوق مهر امام رضا (ع) سراسر کشور ، گفت: برنامه سالجاری صندوق، تسهیلات دهی برای ایجاد 70 هزار شغل بود که خوشبختانه این رقم درابتدای اسفند ماه از 100 هزار گذشت و تا پایان سال نیز به 120 هزار ایجاد شغل خواهد رسید.

ورود به مشاغل خرد

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: تا 25 اسفندماه سالجاری عدد 120 هزار ایجاد شغل محقق خواهد شد که مقدمه ای برای اقدامات سال آینده خواهد بود چون رئیس جمهور دستور داد ما در امر مشاغل خرد و خانگی ورود پیدا کنیم.

کریمی ادامه داد: صندوق تنها موسسه ای است که همه تسهیلات آن به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود و در سال آینده نیز تدارک تسهیلات دهی برای ایجاد 150 هزار شغل پایدار را دیده ایم وامیدواریم با ابلاغ بودجه 89 ازسوی مجلس به دولت، بودجه پیش بینی شده 450 میلیارد تومانی برای صندوق که برابر با اعتبارات سالجاری است، اختصاص پیدا کند.

450 میلیارد تومان، بودجه 89 صندوق مهر رضا

کریمی بیان داشت: با ارتباطاتی که با بانکها برقرار کردیم و همچنین مطالباتی که صندوق از محل پرداخت تسهیلات دارد، به نظر می رسد با اختصاص یافتن اعتبار 450 میلیارد تومانی برای سال آینده وضعیت صندوق از لحاظ بودجه مناسب باشد. در سال اینده در جهت جذب سپردهای مردمی و همچنین از افراد خیر توسعه دهیم و شعبات جدید صندوق را در مراکز استانها راه اندازی و تجهیز کنیم.

این مقام مسئول در صندوق مهر امام رضا (ع) افزود: رویکرد جدید صندوق در حال حاضر اشتغال است. تا ابتدای سالجاری صندوق در بخش تسهیلات ازدواج در طی 3 سال متوالی اقداماتی را انجام داده است که پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد بنا دارد این کار را از طریق بانکها پیگیری کند.

کریمی خاطر نشان کرد: برای اشتغال درسال آینده اقدامات جدی تری را انجام خواهیم داد چون ازاین طریق بحث ازدواج و مسکن نیز رونق می گیرد و با حمایتهای دولت می توان به این نیازها نیز پاسخ گفت. البته ما مدعی نیستیم که مشکل اشتغال را حل می کنیم ولی تکلیف خود را انجام می دهیم.

بازپرداخت 90 درصد تسهیلات توسط مردم

وی در زمینه وضعیت بازپرداخت تسهیلات از سوی مردم، ضمن ابراز رضایت تاکید کرد: اقشاری که ما با آنها مواجه هستیم تاکنون توانسته اند به تعهدات خودعمل کنند وهم اکنون بیش از90 درصد تسهیلات پرداخت شده توسط مردم و تسهیلات گیرندگان بازپرداخت شده به نحوی که مطالبات معوق در حال حاضر بسیار محدود است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) تصریح کرد: در سالجاری سایت صندوق راه اندازی شد و 600 هزار ثبت نام درخواست تسهیلات اشتغال نیز از این طریق انجام شد که تا پایان اردیبهشت ماه نیز قراراست کار پالایش به اتمام برسد، البته بخشی از کار پیگیری درخواستها و نامه هایی است که مردم برای اشتغال از طریق رئیس جمهور مطرح می کنند که در این زمینه بدون پارتی بازی، اولویت بندی صورت می گیرد.

اجرای دستورالعمل جدید وثیقه بانکی

به گفته کریمی، همه افرادی که شرایط دریافت تسهیلات اشتغال را داشته باشند، می توانند از طریق این صندوق وام بگیرند. اگر مجلس و دولت بتوانند امکانات بیشتری دراختیار صندوق قرار دهند ما می توانیم در راستای اشتغالزایی فعالیت بهتری انجام دهیم.

وی در زمینه وضعیت ضمانتها، گفت: در دستورالعمل جدید که درحال ابلاغ به استانها است حداقلها را در نظر گرفتیم. قرار است افرادی که نمی توانند ضمانت دریافت تسهیلات ارائه کنند بتوانند از طریق حداقل یک ضامن کارمند و کاسب وام بگیرند و حتی در روستاها نیز شرایطی را برای آسان سازی در نظر گرفتیم. قبلا وثایق ملکی اخذ می شد که این کار قرار است متوقف شود و تا زمانی که در پرداخت تسهیلات به روش جدید معوقات افزایش نیابد و وام گیرندگان بتوانند در زمان مقرر تسهیلات خود را باز پرداخت کنند، این روش ادامه خواهد یافت.

این مقام مسئول در صندوق مهر امام رضا، از اجرای این دستورالعمل در ابتدای سال آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد: تعامل و ارتباط خوب بین مردم و صندوق ادامه یابد.