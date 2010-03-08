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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

حقیقت پور خبر داد:

مرکز مطالعات تاریخی در اردبیل راه اندازی می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: به منظور بازکاوی و معرفی بیش از پیش ظرایف تاریخی استان که سرشار از نکات پر افتخار و غرور آفرین است، مرکز مطالعات تاریخی در اردبیل راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از اساتید رشته تاریخ استان اظهار داشت: با تشکیل این مرکز در قالب سازمان مردم نهاد و ثبت آن می توان با شیوه های هنری مقاطع تاریخ منطقه را به همه ایرانیان بیش از پیش معرفی کرد.

وی از پیگیری و بررسی امکان راه اندازی رشته تحصیلی تاریخ در یکی از دانشگاه های استان خبر داد و افزود: بی شک تحقق این امر زمینه را برای ارتباط علمی استان با جامعه و اساتید تاریخ دان کشور و سوق دادن پایان نامه های دانشجویی به بازکاوی و معرفی ظرفیتها هموار می کند.

استاندار با اشاره به حضور موفق چهره های تاریخ شناس اردبیلی در مراکز آموزش عالی مختلف از جمله دانشگاه تبریز ابراز داشت: تحقق اقدامات فوق، امکان حضور کاری افراد یاد شده در اردبیل را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین مکتوب نمودن وجه تسمیه اردبیل با عناوین شهرها و نواحی آن، تدوین جغرافیای تاریخی منطقه، تألیف کتاب شناسی اردبیل براساس دایره المعارف های غیر ایرانی و بررسی دیدگاه خاورمیانه شناسان به اردبیل را برای مطالعه در این مرکز پیشنهاد کرد.

حقیقت پور خاطرنشان کرد: عملی شدن این گونه اقدامات ضمن روشن تر کردن پیشینه غنی اردبیل، به انتقال افتخارات آن و کاستیهای این حوزه به آیندگان کمک شایانی خواهد کرد.

کد مطلب 1047943

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