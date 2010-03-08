به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردمین اجلاس مدیران انتقال خون کشور با صدور قطعنامه به کار خود پایان داد.

در این قطعنامه حضور موثر سازمان در منطقه و عرصه بین‌المللی مایه مباهات خوانده شد و به مواردی همچون تهیه 100 درصدی خون به روش داوطلبانه، تهیه بیش از 40 درصد خون از اهداکنندگان مستمر، ارتقای سطح سلامت خون و فرآورده‌ها و ایجاد سیستم اتوماسیون فنی در قالب نرم افزار و سخت افزار به عنوان دستاوردهایی که زمینه برجسته شدن سازمان در منطقه را فراهم ساخته، اشاره شده است.

این قطعنامه، بهره‌گیری از کیسه‌های فیلتر دار و اطفال، توجه به صنعت پلاسما در راستای تولید داروهای مشتق از پلاسما، ارتقای نظام آموزش و پژوهش و تولید علم در زمینه طب انتقال خون، توجه به ایجاد سیستم بانک خون بندناف برای استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماران و تولید فرآورده‌های خون به روش آفرزیس را از جمله دستاوردهای دیگر انتقال خون برشمرده که باعث شده است سازمان انتقال خون ایران به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت‌ بخشی از افتخارات دستاوردهای حوزه سلامت را به خود اختصاص دهد و کسب رتبه برتر در بین مراکز انتقال خون 23 کشور منطقه مدیترانه شرقی از سوی سازمان جهانی بهداشت جمله این دستاوردها است.

قطعنامه اجلاس چهاردهم مدیران انتقال خون کشور، حفظ و ارتقای پیشرفت‌های سازمان را تضمین کننده سلامت نسل حاضر و آینده دانسته و از متولیان امر می‌خواهد با اهتمام جدی در چند نکته اساسی که در قطعنامه آمده است، زمینه شکوفایی بیشتر انتقال خون را فراهم سازند.

در قطعنامه اجلاس چهاردهم از متولیان امر خواسته شده است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان انتقال خون ایران متناسب با مأموریت های آن توجه لازم صورت گیرد تا برنامه‌های متعالی سازمان محقق شود.

همچنین در این قطعنامه، مدیران انتقال خون کشور از متولیان امر خواسته‌اند نسبت به عضویت رسمی انتقال خون در شورای سلامت کشور و استانها اقدام کرده و مدیران انتقال خون پایگاههای استانی به عنوان اعضای مؤثر نظام سلامت در هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی حضور یابند.

حضور کارشناسان فنی سازمان انتقال خون ایران در زمان رسیدگی به پرونده‌های حقیقی یا حقوقی مرتبط با فعالیت انتقال خون که در محاکم قضایی و سازمان نظام پزشکی مطرح می‌شود، مطالبه دیگری است که مدیران این سازمان از نظام قضایی، نظام پزشکی و مراجع رسیدگی کننده خواسته‌اند.

در پایان قطعنامه چهاردهمین اجلاس مدیران انتقال خون کشور آمده است: "انتظار می رود مدیران نظام، پاسخ مشارکت ارزشمند مردم خوب و وظیفه شناس ایران اسلامی با سازمان انتقال خون که منجر به سربلندی این سازمان در عرصه بین‌المللی گشته است را با اهتمام به موارد خواسته شده و تحقق به آنها به خوبی ادا کنند."