هفت میلیون اصله نهال در مازندران غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، سید محسن موسوی کاکاوند ظهر دوشنبه در مراسم کاشت نهال در دانشگاه مازندران با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و جنگل ، داشتن شرایط اقلیمی وآب و هوایی بسیار مناسب به خاطر وجود دریا در شمال ورشته کوه البرز در جنوب و پوشش گیاهی غنی، وجود بیش از 794هزار هکتار جنگل در استان با بیش از 80 گونه جنگلی ، وجود مراتع با ظرفیت تولید علوفه بالا با متنوع ترین گونه های مرتعی ، وجود 900 هزار واحد دامی مازاد بر ظرفیت را از ویژگیهای ممتاز استان مازندران برشمرد.

موسوی گفت: هرهکتار جنگل سالانه حدود 2.5 تن اکسیژن تولید و از پانصد تا دو هزار متر مکعب آب نیز ذخیره می کند که این نکته نیز بر ویژگی های استان می افزاید.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان شیب دار بودن زمین های استان ، وقوع سیل و زلزله، عدم وجود مدیریت واحد در حوزه آبخیزداری استان و کند بودن شرایط خاکسازی را از تهدیدها و محدودیتهای این بخش دانست.

وی با بیان اینکه 76.7 درصد مساحت استان را زمینهای با شیب بیش از 10درصد تشکیل می دهند، گفت: از بین 43 مورد حادثه غیر مترقبه به وقوع پیوسته در جهان ایران با 31 مورد آن به دفعات متعدد روبروست که 16 مورد آن در استان اتفاق افتاده است.

موسوی با بیان اینکه معمولا در نیمه دوم سال با بارندگی وبارش باران و درشش ماهه نخست سال با خشکسالی مواجه هستیم متوسط آبخیز داری کشور را سه برابر متوسط آبخیز داری در جهان عنوان کرد و افزود: در 50 سال پیش فرسایش خاک در جهان یک میلیارد تن بوده که این رقم در حال حاضر به 24 میلیارد تن رسیده است.

به گفته وی، سهم ایران سالانه 2.5 میلیارد تن بوده که با ضریب 1.7 تنی در مترمکعب حدود 1.5 میلیارد متر مکعب می شود که از این مقدار 250 میلیون مترمکعب آن در قالب رسوب وارد مخازن سدها و شبکه های آبیاری می شود و این بدان معناست که امروزه هزینه رسوب زدایی و لایروبی سد از سد سازی بیشتر است.

وی با بیان اینکه فرسایش در استان براساس مطالعات وبررسی ها 21 تن در هکتار یعنی سالانه حدود 50 میلیون و 400 تن است، اظهار داشت: با از بین رفتن یک سانتیمتر از خاک حاصل خیز سطحی 30 تا 40 درصد راندمان تولیدات محصولات کشاورزی کاهش پیدا خواهد کرد.