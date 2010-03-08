فعالیت راهوران محله از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی بعدازظهر دوشنبه در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور در جمع خبرنگاران گفت: موضوع ایمنی و انضباط در آمد و شد یکی از دغدغه‌های جدی مردم است که برای حل این موضوع و ساماندهی آن و افزایش ایمنی و کاهش تصادفات باید همکاری همگان را جلب کرد.

وی ادامه داد: درصدد بودیم تا تمام ظرفیت‌های کشور را در حل معضل ترافیک و تصادفات شناسایی و به کار گیریم که یکی از این ظرفیتها راهوران محله بود.

مومنی ادامه داد: درصد زیادی از تلفات ناشی از تصادفات در کشور در محدوده خارج از شهرها و در روستاها است. بر همین اساس راهبران محله می‌توانند کمک مناسبی برای پلیس بازدارندگی و اجرای قوانین باشند.

رئیس پلیس راهور گفت: راهوران محله که همان دهیاران هستند از امروز همکاری خود را با پلیس آغاز می‌کنند.

مومنی عنوان کرد: تعدادی از راهوران محله که آموزشهای تکمیلی را سپری می‌کنند با عنوان بازرسان نامحسوس به فعالیت پرداخته و با اعلام تخلفات به پلیس در برخورد با متخلفان پلیس را همراهی می کنند.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز نوروز 89 از ظرفیت همه دهیاران در سراسر کشور استفاده می شود ضمن اینکه از سال آینده تجهیزات و امکانات مورد نیاز به این افراد نیز داده می شود.

رئیس پلیس راهور تصریح کرد: از مجموع 180 هزار کیلومتر معابر موجود در کشور 100 هزار کیلومتر به جاده‌های روستایی اختصاص دارد که در سالهای اخیر با توسعه این جاده‌ها تلفات در محورهای روستایی به شدت افزایش یافته است لذا بر این اساس حضور راهوران محله کمک موثری برای پلیس خواهد بود تا در آینده شاهد کاهش تلفات در این حوزه باشیم.