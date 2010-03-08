زیمباوه خواستار ساخت بیمارستان هلال احمر در "حراره" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای موتاسا در دیدار با دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور استفاده از تجارب ارزنده و توانمندی های بالای جمعیت هلال احمر در حوزه های مختلف به ویژه درمان و توانبخشی را برای بهبود و کمک به مردم محروم زیمبابوه ضروری دانست.

وزیر دولت زیمبابوه ضمن تقدیر از خدمات درمانی کلینک جمعیت هلال احمر در حراره خواستار تاسیس یک بیمارستان و 10 کلنیک در آن کشور شد. وی ادامه همکاری ها و حمایت های جمعیت هلال احمر را به نفع مردم کشورش عنوان کرد.

همچنین در این دیدار وزیر دادگستری زیمبابوه به مبادله دانش و اطلاعات در زمینه مدیریت سوانح و آموزش تاکید کرد.

وی مهاجرت پزشکان و فقدان وسایل و تجهیزات پزشکی را مهمترین مشکل وضعیت بهداشت و درمان زیمبابوه عنوان کرد.

همچنین نیکلاس دلامینی کیتی کیتی سفیر کشور زیمبابوه در تهران از کمک های جمعیت هلال احمر در هنگام بروز بیماری وبا در آن کشور تقدیر کرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در این دیدار با تاکید به ایجاد بستری مناسب برای همکاری های سازنده و تحکیم روابط آمادگی مجدد جمعیت هلال احمر برای ارائه کمک های بشردوستانه در بخش های مورد نیاز آن کشور را اعلام کرد.

دکتر موسوی ابراز امیدواری کرد که با ارتقاء سطح همکاریها قدمهای مؤثری در حوزه های سلامت و آموزش برای تسکین آلام مردم زیمبابوه برداشته شود.