وضعیت ذخیره ارزی و بی توجهی به رشد اقتصادی در بودجه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمشید انصاری که در جلسه عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سخن می گفت تصریح کرد: در لایحه بودجه توجهی به شاخص های سند چشم انداز نشده است و طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی برنامه 8 درصد باشد در حالیکه در 6 ماهه اخیر 2.5 درصد برآورد می شود و در سال آینده نیز یک درصد پیش بینی شده است.

انصاری با بیان اینکه نرخ تورم در دی ماه 12.2 درصد بوده و در پایان سال جاری احتمالا بر روی 12 تثبیت می شود، تاکید کرد: با توجه به تورم عملکردی و انتظاری در رابطه با اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده 25 تا 50 درصد تورم خواهیم داشت و این به معنی کاهش قدرت خرید مردم است.

وی گسترش رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری و از بین رفتن فرصت های شغلی موجود را از دیگر نتایج لایحه بودجه سال 89 برشمرد و گفت: نرخ بیکاری در سال 87، 10 درصد بوده که امسال به 11 درصد رسیده که در سال آینده احتمالا بالای 13 درصد خواهد بود و این نشان دهنده تعداد بیشتر بیکاران است.

نماینده مردم زنجان با بیان اینکه بودجه ارائه شده از سوی دولت انبساطی بوده و در کمیسیون تلفیق نیز انبساطی تر شده است، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق 10 هزار میلیارد تومان به بودجه افزوده شده و آن را انبساطی تر کرده است.

انصاری افزایش بیکاری، تورم و رکود را در سال آینده محتمل دانست و گفت: به حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه اشاره ای نشده در حالیکه بر اساس گزارش های بانک مرکزی دیوان محاسبات و دولت در پایان سال جاری صندوق ذخیره ارزی 25 میلیون دلار تعهد قطعی دارد که با تصمیمات اخیر مجمع درباره شهرداری به 28 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع صندوق ذخیره ارزی با 38 هزار میلیارد دلار منفی به برنامه پنجم توسعه تحویل داده می شود و عملا صندوق توسعه ملی یک عنوان بیشتر نخواهد بود و آثار کارکردی نخواهد داشت.

به گفته انصاری صندوق ذخیره ارزی 21 میلیارد دلار بدهی قطعی و 38 میلیارد دلار بدهی غیر قطعی خواهد داشت.