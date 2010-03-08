بی توجهی به منابع طبیعی ظلم به نسلهای آینده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آیت الله سید موسی موسوی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان با تاکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: بی توجهی به منابع طبیعی و محیط زیست ظلم به بشریت به ویژه نسلهای آینده به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: جهان هستی به گونه ای دقیق و برنامه ریزی شده توسط خالق، به وجود آمده است که در یک چهارچوب مشخص همه باید وظایف خود را انجام دهند که خلل در این چرخه می تواند عواقب و نتایج نگران کننده ای را به دنبال داشته باشد و متاسفانه امروز انسانها بیشترین عامل تخریب محیط زیست و از بین بردن منابع طبیعی به شمار می روند.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان با اشاره به نقش و مشارکت مردمی در حل بسیاری از مشکلات جامعه گفت: بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و موفقیت برنامه ریزی های انجام شده برای احیا و حفظ آن نیازمند حضور جدی و مسوولانه مردم در این عرصه است و این نیاز بدون فرهنگ سازی قابل تحقق نخواهد بود.

آیت الله موسوی با اشاره به سفارش دین مبین اسلام در خصوص حفظ و بهره برداری از منابع طبیعی و حفظ پیرامون خود، خاطرنشان کرد: اسلام طبیعت و منابع طبیعی را سرمایه و ثروت عمومی قرار داده و به همین خاطر این منابع در حیطه مالکیت فردی و تصرف شخصی قابل تعریف نیست و همه انسانها به یک اندازه در بهره برداری از آن سهم دارند.

وی بیان داشت: مالکیت در اسلام چارچوب دارد، به نوعی که تصرف را برای مالک محدود می کند چون منافع اصلی متعلق به عموم جامعه است.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان طبیعت را معیار مناسبی برای شناخت جلوه های انسانی دانست و یادآور شد: طبیعت زیبا انسان بلند همت پرورش می دهد و استان کردستان در این زمینه از غنی ترین مناطق کشور است.

در ادامه این دیدار مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان نیز در گزارشی به بیان اقدامات و برنامه های این اداره کل در خصوص وضعیت کنونی منابع طبیعی در این استان پرداخت.