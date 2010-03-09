  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

موفقیت محققان کشور در ساخت میز تست سرووالو برای صنعت فولاد

موفقیت محققان کشور در ساخت میز تست سرووالو برای صنعت فولاد

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: محققان مرکز رشد جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت میز تست سرووالو (شیر هیدرولیکی) شدند که در صنایع فولاد کاربرد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته قاسم مصلحی سرووالوها در صنایع فولاد، هوایی، هلی کوپترسازی و صنایع مادر کاربرد دارد.

وی ادامه داد: در ساخت دستگاه تست سرووالو لازم بود تمامی معیارهای عملکردی این شیر هیدرولیکی در شرایط واقعی، اندازه گیری، ثبت و ضبط شود و پس از مقایسه با مقادیر مجاز، گراف پارامترها توسط نرم افزار رسم شود.

مصلحی با اشاره به مشکلات کشور در زمینه خرید قطعات سرووالوها گفت: قبل از طراحی این سیستم، صنایع فولاد کشور با مشکلات جدی در خصوص تست و عملکرد این قطعات مواجه بود که با دستیابی به این تکنولوژی علاوه بر تست انواع سرووالوها امکان تعمیر و ساخت قطعات حساس آنها نیز فراهم شده ست.

شرکت کاوشگران فولاد زنده رود که طراح این دانش فنی است در سال 1386 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استقرار یافت.

کد مطلب 1047956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها