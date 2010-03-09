موفقیت محققان کشور در ساخت میز تست سرووالو برای صنعت فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته قاسم مصلحی سرووالوها در صنایع فولاد، هوایی، هلی کوپترسازی و صنایع مادر کاربرد دارد.

وی ادامه داد: در ساخت دستگاه تست سرووالو لازم بود تمامی معیارهای عملکردی این شیر هیدرولیکی در شرایط واقعی، اندازه گیری، ثبت و ضبط شود و پس از مقایسه با مقادیر مجاز، گراف پارامترها توسط نرم افزار رسم شود.

مصلحی با اشاره به مشکلات کشور در زمینه خرید قطعات سرووالوها گفت: قبل از طراحی این سیستم، صنایع فولاد کشور با مشکلات جدی در خصوص تست و عملکرد این قطعات مواجه بود که با دستیابی به این تکنولوژی علاوه بر تست انواع سرووالوها امکان تعمیر و ساخت قطعات حساس آنها نیز فراهم شده ست.

شرکت کاوشگران فولاد زنده رود که طراح این دانش فنی است در سال 1386 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان استقرار یافت.