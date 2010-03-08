اولین شبکه اینترانتی کودکان توسط تبیان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تبیان اقدام به راه اندازی نخستین شبکه اینترنتی کودک و نوجوان با هدف ایجاد بستر امن اینترنتی و اینترانتی برای کودکان و نوجوانان کرده است که در دومین نمایشگاه سرگرمی های کودک و نوجوانان به صورت آزمایشی افتتاح شد.

این شبکه پرتالی از مجموعه سایت های مرتبط با حوزه کودکان است و علاقه مندان با مراجعه به این شبکه می توانند به تمامی سایت های فعال در زمینه کودک و نوجوانان دسترسی داشته باشند.



ایجاد بستر رشد علمی در راستای تحقق جامعه دانش محور، قابل استفاده بودن برای عموم حتی در مناطق محروم، طبقه بندی بودن مطالب مخصوص سنین مختلف کودکان و به کارگیری کارشناسان مجرب و برگزیده در امر تولید محتوا ویژه کودکان از مزایای این سایت است.



فاز اول این شبکه به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 89 در فروردین ماه به بهره برداری می رسد.