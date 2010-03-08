ورزش مازندران فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاه کشوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نصرالله پریچهره بعد از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از پیشگامان ورزش آمل که در مسابقات آسیایی و جهانی نشان مدال کسب کرده اند، افزود: ورزشکاران این استان در سال‌های گذشته در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی برای کشورمان افتخارآفرینی کردند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان ورزشی و اجرایی نیز همواره قدردان افتخارآفرینی ورزشکاران مدال‌آور هستند.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با بیان اینکه ورزش مازندران باید به جایگاه واقعی خود در ورزش کشور برسد که هنوز فاصله زیادی تا این جایگاه دارد، افزود: تربیت ‌بدنی مازندران با ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و تلاش ورزشکاران استان قصد دارد تا به این مهم در سال‌های آینده در ورزش کشور دست یابد.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی مازندران در چهار شهر این استان هم ‌اکنون به حدود یک متر مربع افزایش یافته است، تصریح کرد: این سرانه در سایر شهرستان ‌های مازندران کمتر از یک متر مربع است.

وی اضافه کرد: براساس استانداردهای جهانی سرانه فضاهای ورزشی 2.5متر مربع است.

مدیرکل تربیت‌ بدنی مازندران با بیان اینکه در این استان در هرهفته یک طرح ورزشی افتتاح می‌شود، خاطرنشان کرد: با تمدید یک ساله برنامه چهارم توسعه کشور، پیش‌بینی می‌شود سرانه فضاهای ورزشی در مازندران افزایش یابد.

رئیس اداره تربیت ‌بدنی شهرستان آمل با اشاره به اینکه این مراسم سومین تجلیل از پیشگامان ورزش این شهرستان است، گفت: در این مراسم از 47 ورزشکار قهرمان ورزشی آمل که در قبل و بعد از انقلاب بر سکوهای قهرمانی آسیایی و جهانی ایستادند، تجلیل شد.

هاشم جمشید پناه افزود: در این مراسم ورزشکاران کشتی و والیبال بیشترین تعداد تجلیلی‌ها را داشتند.

وی با بیان اینکه در این مراسم جوایز ورزشکاران این شهرستان فقط تندیس پیشگامان ورزشی بوده است، گفت: هدف از برگزاری این مراسم یادآوری ورزشکاران دهه‌های گذشته در کنار ورزشکاران حال حاضر بوده است.

وی همچنین از برگزاری چهارمین مراسم تجلیل از مربیان و داوران ورزش شهرستان آمل که در عرصه‌های کشوری و این شهرستان فعال هستند، شهریورماه سال آینده خبر داد.

در این مراسم 47 ورزشکار مرد و زن آملی تندیس ویژه تجلیل از پیشگامان ورزشی را دریافت کردند.