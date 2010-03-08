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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

"آدمها در پایان راه" منتشر شد

رمان "آدمها در پایان راه" نوشته اکبر تقی‌نژاد از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 15 فصل این رمان کوتاه  با مرگ آغاز می‌شود و مکان تمام آنها شهر رشت یا حومه آن است و سر انجام در فصل آخر که از 2 خط تشکیل شده خود راوی این‌گونه می‌گوید و می‌میرد: نویسنده دلش می‌خواست باز هم در مورد مرگهایی که از نزدیک در جریان آنها بود داستان بنویسد اما خودش مرد، در …

زبان تقی‌نژاد در این رمان زبانی روان و صمیمی است که با لحن قصه‌گوی راوی همخوانی دارد به نحوی که خواننده، این گزارشهای مرگ را به راحتی می‌خواند.

در بخشی از "آدمها در پایان راه" می‌خوانیم: محمد معروف به مسکین در تصادف با کامیون مرد. از وقتی که دیوانه شده‌بود هر روز صبح سحر راه می‌افتاد و فاصله بیست و پنج کیلومتری رشت تا امامزاده هاشم را پای پیاده گز می‌ کرد. هیچکس نمی‌دانست محمد مسکین اهل کجاست و از کجا آمده‌است. هیچکس نمی‌دانست که نام محمد با شهرت مسکین را چه کسی روی او گذاشته‌است…

کتاب "آدمها در پایان راه" با شمارگان 1100 نسخه در 102 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1047963

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