"آدمها در پایان راه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، 15 فصل این رمان کوتاه با مرگ آغاز می‌شود و مکان تمام آنها شهر رشت یا حومه آن است و سر انجام در فصل آخر که از 2 خط تشکیل شده خود راوی این‌گونه می‌گوید و می‌میرد: نویسنده دلش می‌خواست باز هم در مورد مرگهایی که از نزدیک در جریان آنها بود داستان بنویسد اما خودش مرد، در …

زبان تقی‌نژاد در این رمان زبانی روان و صمیمی است که با لحن قصه‌گوی راوی همخوانی دارد به نحوی که خواننده، این گزارشهای مرگ را به راحتی می‌خواند.

در بخشی از "آدمها در پایان راه" می‌خوانیم: محمد معروف به مسکین در تصادف با کامیون مرد. از وقتی که دیوانه شده‌بود هر روز صبح سحر راه می‌افتاد و فاصله بیست و پنج کیلومتری رشت تا امامزاده هاشم را پای پیاده گز می‌ کرد. هیچکس نمی‌دانست محمد مسکین اهل کجاست و از کجا آمده‌است. هیچکس نمی‌دانست که نام محمد با شهرت مسکین را چه کسی روی او گذاشته‌است…

کتاب "آدمها در پایان راه" با شمارگان 1100 نسخه در 102 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

