ایستگاه پلیس در 46 نقطه شیراز مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ کریم کشوری ظهر دوشنبه در جریان شورای اداری شهرستان شیراز افزود: برای ایام نوروز پلیس استان فارس از تمام ظرفیت خود برای خدمات رسانی به مردم استفاده خواهد کرد اما در این راستا برای بهتر شدن عملکردها باید دستگاه های مختلف نیز همکاری های کامل و لازم را به عمل آورند.

وی از تعیین طرح انتظامی برای این ایام نیز خبر داد و افزود: برای ورودی های شهر نیز برای ایام نوروز اقدامات لازم در حوزه مسولیتی نیروی انتظامی صورت می گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه شهرستان شیراز بخش به نسبت زیادی از کار نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده، افزود: اهمیت این شهرستان در سطح استان فارس بر کسی پوشیده نیست و چنانچه بتوان در این شهرستان به عملکرد مطلوبی رسید، درصد قابل توجهی از مسائل استان را می توان حل کرد.

وی بر لزوم توجه به اصل پیشگیری و تقدم آن نسبت به درمان به ویژه در حوزه های امنیتی و اجتماعی تاکید کرد و افزود: باید در نظر داشت که تولید امنیت به یک مجموعه خاص مرتبط نمی شود بلکه امنیت یک امر همگانی بوده و یک مجموعه به تنهایی نمی تواند آن را محقق کند.

سرهنگ کشوری خاطرنشان کرد: باید قبول کرد که در حوزه های اجتماعی باید با راهکارهای اجتمای و فرهنگی نیز وارد شد چراکه همه امور را نمی توان با استفاده از مسائل انتظامی و قضایی دنبال کرد و بحث چهارشنبه آخر سال نیز از این قائده مستثنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر اینکه در چهارشنبه سوری دغدغه ایجاد فضای مناسب مطرح است به این خاطر بوده که در طول زمان این موضوع به یک فرصت تبدیل نشده از این رو باید با مسائل اجتماعی و فرهنگی با راهکارهای فرهنگی نیز وارد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه جلسه در پاسخ به سئوال یکی از اضعای حاضر در شورای اداری در مورد امنیت و وضعیت برخورد با بدحجابی در شیراز نیز بیان کرد: امنیت در این شهر و استان فارس ضعیف نیست و بر اساس ارزیابیهایی که تهران انجام می دهد فارس از جمله استانهای موفق در حفظ امنیت به شمار می رود.