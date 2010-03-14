چهارشنبه پایان سال زمینه تولید ناهنجاریهای اجتماعی شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آسیب شناسی مراسم چهارشنبه پایان سال گفت:‌ از این "فرصت" استفاده بهینه نمی‌شود و انباشتگی فرهنگی به جای اینکه برای بازگشودن گر‌ههای اجتماعی استفاده شود خود عاملی برای تولید دردسر شده است.

دکتر کاظم قجاوند ادامه داد: به دلیل تبیین نادرست چهارشنبه پایان سال به جای فرصت تبدیل به یک چالش و تهدید شده است. در واقع "چهارشنبه سوری" به جای اینکه عاملی برای گشودن گرههای اجتماعی باشد به زمینه ای برای تولید ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیان داشت: در جوامع در حال گذار بخشی از آیینها و سنن در طول زمان دچار تغییرات اساسی می ‌شوند که این تغییرات در عرصه های فرهنگی خود را نمایان می‌کنند. با این حال نگاه آسیب شناسی جامعه در چهارشنبه پایان سال باید جای خود را به نگاه جامعه شناختی دهد.

قجاوند گفت: ‌در گذشته خانواده ها برگزار کننده این سنت بودند اما اکنون نه تنها آنها برای برگزاری این مراسم تمایلی ندارد بلکه نگران اقدامات مخاطره‌آمیز فرزندان خود نیز هستند.

وی افزود: پیش از این مراسم چهارشنبه پایان سال موجب وحدت و پویایی مردم در جامعه می‌شد اما در سالهای اخیر به خاطر خروج از حالت سنتی و تلفیق با نماد و ابزارهای مدرن به تهدیدی برای شهروندان تبدیل شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت:‌ اگر خانواده ها در فضاهای سالمی که دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم چهارشنبه پایان سال معرفی می‌کنند حاضر شوند و راجع به فلسفه این سنت با فرزندان خود صحبت کرده و آنان را همراهی کنند می‌توان این مراسم را به شکل قدیمی آن برگزار کرد.

قجاوند افزود: اگر نهادهایی مثل آموزش و پرورش و شهرداریها بتوانند برنامه‌های مفرح و شادی بخشی را در این روز اجرا کنند می‌توان این آیین را به شکل مناسب اجرا کرد و تلفات را کاهش داد.

وی گفت: باید آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی به خصوص رسانه ملی پرچمدار فرهنگ پذیری و جامعه پذیری آیین چهارشنبه پایان سال باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: در سالهای اخیر برخی خانواده‌ها فرزندان خود را رها کرده و آنها نیز برای تخلیه هیجانات خود به استفاده از وسایل محترقه خطرناک روی آوردند. بر همین اساس باید با جایگزینهای مناسبی که از سوی سازمانها و خانواده ها انتخاب می‌شود خطرات و تلفات را در برپایی این آیین کاهش داد.