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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

هویت در عصر جهانی شدن-5

حل مسائل جهانی در گرو احساس "هویت مشترک" انسانی است

حل مسائل جهانی در گرو احساس "هویت مشترک" انسانی است

استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه در عصر حاضر مسائلی با گستره و تبعات جهانی وجود دارد، گفت: این مسائل زمانی قابل حل هستند که همه انسانها احساس هویتی یکسان داشته و "امنیت انسانی" برای آنها مهم باشد.

پروفسور استفن داروال رئیس پیشین انجمن فلسفه آمریکا و استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن می‌سازند، به خبرنگار مهر گفت: پرسش از هویت در عصر جهانی مسئله مهمی است. در یک معنا می‌توان جهانی شدن را آگاهی مداوم و رو به تزاید در نظر گرفت. به عبارت دیگر جهانی شدن به معنای  افزایش تعاملات و تأثیرات افراد بر یکدیگر است. این تأثیرات می‌تواند از رهگذر بازارهای بین‌المللی و رسانه‌ها ایجاد شود.

مؤلف "اخلاق فلسفی" افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد این تعاملات و نیروهای اقتصادی و سیاسی همه انسانها را به هویتی یکسان به عنوان "نوع بشر" رهنمون شود.

بسیاری از مسائل جهانی مشارکت و همکاری همه جهانیان را می‌طلبد

وی یادآور شد: ظهور رسانه‌های جدید، اینترنت، انواع فیلمهای ویدئویی و گسترش نشر کتاب و شیوه‌های جدید نشر کتاب (نشر الکترونیکی) باعث شده عقاید و باورهای سیاسی، دینی، قومی، فرهنگی به طور فزاینده‌ای مبادله شود. در گذشته این باورها و اعتقادات در حوزه مشخص محصور بود و دیگران نمی‌توانستند بهره‌ای از آن داشته باشند.

مؤلف "رفاه و مراقبت عقلانی" تأکید کرد: این مسئله در سطح بین‌المللی هم وجود دارد. طنز قضیه اینجاست که اگر چه اینترنت و رسانه انسانها را به یکدیگر نزدیک می‌کند اما از طرف دیگر باعث می‌شود که درک مشترک و واقعی انسانها نسبت به یکدیگر سخت و دشوار حاصل شود.

کد مطلب 1047971

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