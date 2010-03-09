حل مسائل جهانی در گرو احساس "هویت مشترک" انسانی است

پروفسور استفن داروال رئیس پیشین انجمن فلسفه آمریکا و استاد بازنشسته دانشگاه میشیگان در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن می‌سازند، به خبرنگار مهر گفت: پرسش از هویت در عصر جهانی مسئله مهمی است. در یک معنا می‌توان جهانی شدن را آگاهی مداوم و رو به تزاید در نظر گرفت. به عبارت دیگر جهانی شدن به معنای افزایش تعاملات و تأثیرات افراد بر یکدیگر است. این تأثیرات می‌تواند از رهگذر بازارهای بین‌المللی و رسانه‌ها ایجاد شود.

مؤلف "اخلاق فلسفی" افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد این تعاملات و نیروهای اقتصادی و سیاسی همه انسانها را به هویتی یکسان به عنوان "نوع بشر" رهنمون شود.

بسیاری از مسائل جهانی مشارکت و همکاری همه جهانیان را می‌طلبد

وی یادآور شد: ظهور رسانه‌های جدید، اینترنت، انواع فیلمهای ویدئویی و گسترش نشر کتاب و شیوه‌های جدید نشر کتاب (نشر الکترونیکی) باعث شده عقاید و باورهای سیاسی، دینی، قومی، فرهنگی به طور فزاینده‌ای مبادله شود. در گذشته این باورها و اعتقادات در حوزه مشخص محصور بود و دیگران نمی‌توانستند بهره‌ای از آن داشته باشند.

مؤلف "رفاه و مراقبت عقلانی" تأکید کرد: این مسئله در سطح بین‌المللی هم وجود دارد. طنز قضیه اینجاست که اگر چه اینترنت و رسانه انسانها را به یکدیگر نزدیک می‌کند اما از طرف دیگر باعث می‌شود که درک مشترک و واقعی انسانها نسبت به یکدیگر سخت و دشوار حاصل شود.