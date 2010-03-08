تقدیر فرمانده نیروی انتظامی از صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیما به تلاش چشمگیر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در پوشش کامل راهپیمایی عظیم و مردمی 22 بهمن اشاره و افزود: حضور مؤثر مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حماسه ای دیگر را خلق کرد که موجب بهت و حیرت دشمنان گردید و انعکاس مطلوب این حضور سرنوشت ساز توسط صداوسیما مأموریتی خطیر بود که مدیران خبرنگاران، متخصصان و کارشناسان آن سازمان با به کارگیری همه امکانات بخوبی از عهده آن برآمدند.

وی در ادامه هماهنگی رسانه ملی با دستگاه انتظامی در برگزاری مراسم باشکوه 22 بهمن را مطلوب توصیف کرده و آورده است: هماهنگی دستگاه‌های مختلف با هم به ویژه همدلی رسانه ملی با دستگاه انتظامی ، گروه‌های ضد انقلاب و رسانه‌های معاند که تلاش کردند حضور بی نظیر مردم ولایتمدار ایران اسلامی را کمرنگ جلوه دهند به انزوا کشاند.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان از صداوسیما بخاطر همراهی همه جانبه، تلاش های مستمر و تولید برنامه‌های مبتکرانه در مقابله با جریان فتنه و گروه‌های ضد مردمی و پیشگیری از تحرکات عناصر ضدانقلاب و رسانه های ماهواره ای معاند نظام تقدیر و تشکر کرده است.

