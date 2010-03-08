اجرای 2500 هکتار جنگلکاری در سال 88 / روددره ها در پایتخت احیا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، ظهر روز دوشنبه در مراسم افتتاح دو هزارو 500 هکتار جنگلکاری در قالب طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران، همزمان با آغاز بهره بردای از بوستان جانبازان ری که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد ضمن قدردانی از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از رئیس، نمایندگان و مخصوصا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در سال های گذشته و امسال همواره توجه ویژه ای به موضوعات شهرها و مخصوصا کلان شهرها در بخش های مختلف داشته اند قدردانی می کنم و اگر عنایت مجلس نبود بسیاری از مشکلات را نمی توانستیم حل کنیم.

وی در ادامه توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین توسعه فضای سبز تهران را از اولویت های کاری شهرداری برشمرد و افزود: مصمم هستیم تا توسعه حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل ریلی دنبال کنیم و به شدت برای خودروهای شخصی محدودیت ایجاد کنیم.

قالیباف با بیان این که این موضوع از سیاستهای قطعی شهرداری است، گفت: در پروژه راه اندازی خطوط اتوبوس های تندرو، مردم بعضا اعتراضهایی داشتند اما امروز وقتی خدمات ما را می بینند همه به دنبال حمل و نقل عمومی هستند.

وی ادامه داد: یک سال است ایجاد فضای سبز عمودی را مورد توجه قرار داده ایم که از ضروریات شهر است که با مشارکت مردم انجام می شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: رود دره های کن، فرحزاد، اوین درکه، دارآباد، سرخه حصار و ... فرصت طلایی هستند که در گذشته از آنها غفلت شده و توجهی به آن ها نشده است که با توجه به مزایای ویژه این رود دره ها که هرکدام رودخانه ای طبیعی در بدنه البرز هستند احیای آن ها در دستور کار قرار دارد .

وی افزود: همه این رود دره ها با حدود 23 کیلومترطول تا جزئی ترین نقطه شهر تهران امتداد دارند که ما همزمان این رود دره ها را از میانه شهر به سمت شمال و جنوب توسعه می دهیم.

قالیباف در ادامه اظهار امیدواری کرد: در کنار فشارهای اقتصادی، روانی، روحی، آلودگی های صوتی و هوا، شهرداری تهران بتواند در بخش تفرجگاهی، فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی با حمایتی که مجلس شورای اسلامی مخصوص از تهران و کلان شهرها دارد عملکرد خوبی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، قالیباف در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران نیز گفت: امسال دو هزارو 500هکتار جنگلکاری را در برنامه داشتیم که هزارو 500 هکتار آن تا کنون انجام شده و تا پایان ماه یکهزارو هکتار دیگر آن انجام می شود و همزمان پارک 18 هکتاری جانبازان ری در جنوب تهران به بهره برداری رسید.

وی حاشیه البرز را از مهم ترین تفرج گاه های تهران دانست و گفت: با توجه به آماده شدن طرح جامع و آغاز کارها در این بخش امیدوارم بدنه البرز به عنوان یک فیلتر مهم برای شهر تهران عمل کند.