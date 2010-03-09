مجمع جهانی تقریب: برای اصلاح الگوی مصرف از فضای مجازی بهره گرفتیم

دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملیاتی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف در طول سال در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: پس از آن که امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد در روزهای نخستین سال به این فکر افتادیم که در رابطه با برنامه های مجمع و نحوه اداره مجمع بازنگریهایی داشته باشیم و برنامه ها را به نوعی پیش ببریم که با این سیاست تطابق داشته باشد.

وی افزود: نخستین حرکت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در راه اصلاح الگوی مصرف جمع آوری نمایندگی مجمع بود که اندکی پیش از آن در بیرون دایر شده بود. مجمع جهانی تقریب مذاهب پس از بازنگری به این نتیجه رسید که می توان اقدامات این نمایندگی را در شکل دیگری انجام داد .

علیزاده در مورد اقداماتی که در رابطه با برنامه های مجمع صورت گرفته گفت: پس از این بازنگری ها در راه اصلاح الگوی مصرف تصمیم بر آن شد که تمام برنامه های این مجمع را به صورت مباشرتی انجام ندهیم و درصدد انجام فعالیتهای مباشرتی مجمع را نسبت به سنوات گذشته بسیار کاهش دادیم.

وی به عنوان نمونه به چهار مجله مجمع تقریب اشاره کرد و گفت: تهیه و تولید مجلات را به افرادی در خارج از مجمع سپردیم که صلاحیت و شایستگی این کار را داشتند و مجمع بر این فرآیند نظارت می کند، این امر موجب شد که هزینه های سربار کاهش یابد.

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: با همان مبلغی که در سال 86- 87 چهار مجله منتشر می کردیم امسال آن را به شش زبان افزایش دادیم و تعداد سایتها را افزایش داده و بیشتر کارها را از حالت مکتوب به فضای مجازی منتقل کردیم چرا که احساس کردیم استفاده از فضای مجازی صرفه جویی را به دنبال دارد.

وی در رابطه با بحث پرسنل نیز اظهار داشت: به رغم اینکه مجوز افزایش پرسنل را در اختیار داشتیم اما ترجیج دادیم که کارهای سال 88 را که شورای عالی 20 درصد از فعالیتها را افزایش داده بود با همان تعداد پرسنل پیش ببریم.

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: امسال در برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی نیز تمام سعی و تلاش خود را بر صرفه جویی گذاشتیم و برگزاری کمیسیونهای تخصصی همزمان را به فرصتهای اضافه اختصاص داده و به نوعی صرفه جویی کردیم که پس از گذشت یک روز از کنفرانس قرار داد خود را به یک سوم کاهش دادیم و این امر به علت عدم استقرار نیروهای ستادی در هتل استقلال بود و در حد ضرورت از کارکنان خود را در هتل استقلال مستقر کردیم.