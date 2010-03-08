قهرمانان مسابقه المپیاد ورزشى دانشجویان قشم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدى ریخته گر بعدازظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اولین دوره المپیاد ورزشى دانشجویان دانشگاه هاى قشم در سه رشته ورزشى و در دو بخش آقایان و بانوان با معرفى قهرمانان رشته هاى مختلف به پایان رسید.

وى افزود: تیم موسسه آموزش عالى در مسابقه فوتسال آقایان موفق شد با شکست تیمهاى دانشگاه آزاد و پیام نور منطقه آزاد قشم و با کسب امتیاز کامل قهرمان فوتسال اولین دوره مسابقه المپیاد ورزشى دانشجویان در جزیره قشم، شود.

مدیر امور اجتماعى و انتظامى سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: تیم موسسه آموزش عالى قشم در بازى نخست موفق به شکست 3 بر صفر تیم دانشگاه آزاد قشم شد و در بازى دوم نیز تیم دانشگاه پیام نور را با نتیجه 4 بر2 شکست داد.

وى با اشاره به برگزارى مسابقه ورزشى در دو رشته والیبال و آمادگى جسمانى در بخش بانوان، اظهار داشت: بانوان دانشجوى تیم والیبال هیئت ورزشى قشم در مسابقه والیبال این المپیاد با شکست تیم هاى دانشگاه آزاد و پیام نور قشم، مقام قهرمانى را از آن خود کردند.

ریخته گر ادامه داد: در این مسابقه تیم والیبال بانوان دانشگاه پیام نور قشم دوم شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم نیز در مکان سوم، جاى گرفت.

وى گفـت: در رشته ورزش آمادگى جسمانى بخش بانوان نیز 158دانشجو از سه دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، دانشگاه آزاد و پیام نور قشم با یکدیگر به رقابت، پرداختند.

مدیر امور اجتماعى و انتظامى سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در این مسابقه که در پنج آیتم ورزشى برگزار شد، خانم قادرى از دانشگاه پیام نور قشم اول شد و خانم ها نانوایى، خرم، شریفى، اوج هرمزى، محمودى، شیرین کام و قسمتى تبریزى به ترتیب مکان هاى دوم تا هشتم این مسابقات را از آن خود، کردند.

وى در پایان گفت: مسابقه المپیاد دانشجویان دانشگاه هاى قشم در دو بخش آقایان و بانوان به همت سازمان منطقه آزاد قشم از اواخر هفته گذشته آغاز و امروز به پایان رسید و به قهرمانان هر رشته نیز لوح تقدیر و جوایزى اعطا، شد.