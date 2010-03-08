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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۷

با صدور بیانیه ای ؛

ایران برگزاری انتخابات مجلس ملی عراق را موفقیت آمیز خواند

ایران برگزاری انتخابات مجلس ملی عراق را موفقیت آمیز خواند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای تاکید کرد : برگزاری موفق و پرشور انتخابات مجلس ملی عراق که با مشارکت گسترده کلیه اقشار و گروههای سیاسی و اجتماعی مردم آن کشور برگزار شد یکبار دیگر نشان داد که علیرغم توطئه دشمنان، اراده ملت هاست که سرنوشت آنان را رقم می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : بدون تردید اقدام شجاعانه مردم عراق در حضور در پای صندوق های اخذ آرا که نشان از اعتقاد راسخ آنان به مشارکت سازنده در روند مردمسالاری دارد، نقطه عطف دیگری در مبارزات مردم این کشور در ستیز با اشغالگری، ظلم و دیکتاتوری است و نقطه امید دیگری برای فرزندان این ملت در رسیدن به آزادی، استقلال و توسعه همه جانبه محسوب می گردد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به ملت و دولت مسلمان عراق، این نمایش بزرگ همبستگی را پیروزی همه مردم عراق دانسته و کماکان حمایت همه جانبه خود را از مردم عراق در پیمودن این مسیر بزرگ و افتخار آفرین اعلام می دارد.

 

کد مطلب 1047992

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