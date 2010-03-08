ایران برگزاری انتخابات مجلس ملی عراق را موفقیت آمیز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : بدون تردید اقدام شجاعانه مردم عراق در حضور در پای صندوق های اخذ آرا که نشان از اعتقاد راسخ آنان به مشارکت سازنده در روند مردمسالاری دارد، نقطه عطف دیگری در مبارزات مردم این کشور در ستیز با اشغالگری، ظلم و دیکتاتوری است و نقطه امید دیگری برای فرزندان این ملت در رسیدن به آزادی، استقلال و توسعه همه جانبه محسوب می گردد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به ملت و دولت مسلمان عراق، این نمایش بزرگ همبستگی را پیروزی همه مردم عراق دانسته و کماکان حمایت همه جانبه خود را از مردم عراق در پیمودن این مسیر بزرگ و افتخار آفرین اعلام می دارد.