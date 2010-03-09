به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور پنجشنبه 20 اسفندماه با برگزاری 5 دیدار در شهرهای کرمان، کازرون، اصفهان، اراک و تهران پیگیری می شود.

حساس ترین دیدارهای این هفته از لیگ برابر تیم های میانه جدول است. تیم هایی مانند صنعت مس کرمان با نماینده سبزوار، پتروشیمی کازرون با تیم شهرداری زرند کرمان به عنوان تیم پنجم جدول رده بندی و تیم های هپکو اراک و تربیت بدنی آذربایجان تیم رده آخری جدول برگزار خواهد شد.

در این هفته هندبالیست های ذوب آهن که تنها با تفاضل گل بیشتر نسبت به تیم فولاد در صدر جدول قرار دارند می توانند از فرصت استفاده کرده و در برابر تیم رده هشتمی دانشگاه آزاد تفاضل گل را افزایش داده و صدرنشینی لیگ را برای خود حفظ کنند.

برنامه کامل هفته بیست ودوم رقابتهای لیگ هندبال به این شرح است:

* صنعت مس - شهرداری سبزوار

* پتروشیمی کازرون - شهرداری زرند کرمان

* فولاد مبارکه سپاهان - سنگ آهن بافق یزد

* هپکو اراک - تربیت بدنی آذربایجان

* دانشگاه آزاد اسلامی - ذوب آهن اصفهان

رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته بیست و یکم هفته از رقابتها بدین ترتیب است:

1- ذوب آهن اصفهان

2- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

3- مس کرمان

4- سنگ آهن بافق یزد

5- شهرداری زرند کرمان

6- شهرداری سبزوار

7- هپکو اراک

8- دانشگاه آزاد اسلامی

9- پتروشیمی کازرون

10- تربیت بدنی آذربایجان غربی