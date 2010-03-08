عملکرد هیئت های فوتبال سراسر کشور ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 10 صبح فردا با حضور مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، هادی آیت اللهی عضو هیئت رئیسه فدراسیون، اسدی مسئول امور استانها و رضایی مشاور فدراسیون در امور حقوقی فدراسیون فوتبال و احتمالا علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در محل این فدراسیون برگزار خواهد شد، عملکرد 30 هیئت فوتبال کشور بر اساس معیارها و شاخص های مورد نظر فدراسیون مورد ارزیابی و امتیازبندی قرار خواهد گرفت.

میزان فعالیت بر روی تیم های پایه، برگزاری کلاس های آموزشی، اقدامات توسعه ای فوتبال، حضور در رقابتهای کشوری ، فعالیت در اجرای پروژه آسیا ویژن و ... از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های فوتبال کشور است.

قراراست درپایان این نشست برترین هیئت های فوتبال کشورمعرفی و نقاط صعف و کاستی های استانها به روسای هیئت ها گوشزد شود.