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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۲:۳۹

ديدار معلمان و دانش اموزان با جانبازان آسا يشگاه ثارالله تجريش

گروه دفاع مقدس: همزمان با فرا رسيدن هفته گراميداشت مقام معلم ، امروز جمعي از دانش اموزان ، معلمان و مديران نمونه مدارس منطقه دو تهران ، از جانبازان آسايشگاه ثارالله تجريش ديدار كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر ، دراين ديدار جانبازان آسايشگاه به بيان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند و تاءكيد كردند : امروز كه دشمن با تهاجم فرهنگي بر عليه كشور ما اقدام به فعاليت هاي گسترده اي نموده است، بايد فرهنگ والاي ايثارگري در جامعه به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان مدارس ترويج شود.

گفتني است ، در اين ديداركه با هدف ترويج فرهنگ جانبازي وايثارگري در ميان دانش اموزان و اشنايي هر چه بيشتر انان با اين فرهنگ مقدس انجام شد، معلمان ومديران نمونه مدارس نيز بر لزوم ترويج فرهنگ دفاع مقس در مدارس تاءكيد كردند.
کد مطلب 1048

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