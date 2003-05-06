ديدار معلمان و دانش اموزان با جانبازان آسا يشگاه ثارالله تجريش

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر ، دراين ديدار جانبازان آسايشگاه به بيان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند و تاءكيد كردند : امروز كه دشمن با تهاجم فرهنگي بر عليه كشور ما اقدام به فعاليت هاي گسترده اي نموده است، بايد فرهنگ والاي ايثارگري در جامعه به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان مدارس ترويج شود.

گفتني است ، در اين ديداركه با هدف ترويج فرهنگ جانبازي وايثارگري در ميان دانش اموزان و اشنايي هر چه بيشتر انان با اين فرهنگ مقدس انجام شد، معلمان ومديران نمونه مدارس نيز بر لزوم ترويج فرهنگ دفاع مقس در مدارس تاءكيد كردند.