مقدمات ساخت نخستین مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد بهشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمین مناسبی به مساحت 10 هزار متر مربع در ابتدای اتوبان نکا به بهشهر خریداری شده که به زودی عملیات ساخت آن آغاز می شود.

وی یکی از اهداف دانشگاه را توسعه فرهنگی و آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: با افزایش دانشجویان این دانشگاه از 700 به هزار و 500 نفر و افزایش شش رشته کاردانی به 20 رشته و کارشناسی از جمله موفقیتهای این واحد دانشگاهی شرق مازندران در طول سالهای اخیر است.

وی بیان داشت: هم اکنون محدودیت مکانی برای تحصیل دانشجویان و افزایش رشته های مختلف در دانشگاه آزاد بهشهر مشهود بوده که امید است با ساخت مجتمع آموزشی این معضل برطرف شود.

سید عسگری حسینی مقدم با اشاره به حفظ وحدت در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: مسلمانان می توانند بزرگترین مراکز علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را دایر کنند که لازمه آن داشتن وحدت است.