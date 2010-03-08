نصب تابلو یا پلاکارد در سطوح مشرف به معابر عمومی شیراز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اکبر رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز و حضور زائران، مسافران و میهمانان نوروزی در شهر شیراز، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با شهرداری های مناطق 9گانه، از 15 اسفند تا 15 فروردین 89 مجوز نصب تابلو، پلاکارد و بنر صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه نصب هرگونه پلاکارد و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد، بالون، استند، حجمی دیواری، پشت بام و... )، تابلوهای معرف کاربری مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی، دیوار نویسی، پوسترهای کاغذی، برچسب و ... باید با مجوز شهرداری انجام گیرد، تصریح کرد: از آنجایی که این نهاد به منظور حفظ زیبایی شهر تا 15 فروردین ماه اقدام به صدور مجوز نمی کند نصب هرگونه تابلو در معابر عمومی ممنوع است.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز ادامه داد: از شهروندان، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، صنوف و بازاریان تقاضا می شود از نصب تابلو طی مدت تعیین شده در معابر عمومی و نرده های اطراف ساختمانها خودداری کرده و در غیر این صورت متولیان شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام می کنند.

رئیسی همچنین با بیان اینکه حفظ زیبایی نما و ظاهر شهر در ایام تعطیلات نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تاکید کرد: از پانزدهم اسفند تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به مدت یک ماه مجوز اخذ هیچگونه حفاری از شهرداری صادر نشده و انجام حفاری جدید نیز در سطح شهر ممنوع است.