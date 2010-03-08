کمیته فنی استاندارد سازی سنگ کشور در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا واعظی پور ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی در استانداری لرستان اظهار داشت: وظیفه مهم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی انطباق کالاها با استانداردهاست.

وی با اشاره به وجود بیش از 13 هزار استاندارد ملی در کشور، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه سنگ تنها سه استاندارد ملی در در زمینه آزمون و ویژه گیهای آن تدوین شده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با بیان اینکه سازمان جهانی استاندارد برای این امر کمیته هایی را در هر بخش دارد، خاطر نشان کرد: کل استانداردهایی که در دنیا تدوین می شود به تصویب این کمیته ها می رسد.

واعظی پور با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر"کمیته فنی متناوب" سنگ در کشور فعال نشده است، خاطر نشان کرد: ما به دنبال این هستیم که این کمیته را در استان لرستان راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: با ایجاد این کمیته فنی استاندارد سازی در لرستان همه مباحث استانداردی سنگ در ایران به این کمیته محول می شود و همچنین از سوی دیگر اگر بخواهد گروهی از ایران برای اجلاس های جهانی شرکت کند که این جلسات به صورت سالانه برگزار می شود اعضای این کمیته اعزام خواهند شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با اشاره به اینکه مجوز احداث این کمیته فنی در لرستان اخذ شده است، خاطر نشان کرد: به زودی دبیر و اعضا این کمیته مشخص خواهند شد.

واعظی پور با تاکید بر اینکه اعضای این کمیته نمایندگان ایران در زمینه استاندارد سنگ برای سازمان جهانی استاندارد خواهند بود، یادآور شد: تا پایان سالجاری ساختار حقوقی کمیته فنی استاندارد سازی سنگ در استان لرستان مشخص خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به طرفیت ها و قابلیت های استان لرستان در حوزه سنگ، خاطر نشان کرد: همایش ملی "سنگ و استانداردها" سال آینده در این استان برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.