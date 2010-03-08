رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در حکم انتصاب دهقانان آمده است: "نظر به سوابق ارزشمند شما در حوزه سیاسی و امور رسانه و اطلاع رسانی و با استناد به آیین نامه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس منصوب می نمایم" .

استاندار فارس، سیاست گذاری، تدوین و ترسیم جهت گیری مناسب و جامع رسانه ای، پاسخگویی به موقع به افکار عمومی و رسانه ها، تبیین برنامه ها، عملکرد و دستاوردها در گستره ماموریتهای استان فارس را از جمله وظایف رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس برشمرده است .

احمدزاده در این حکم همچنین ابراز امیدواری کرده است که با درایت و پشتکار رئیس و اعضای شورای اطلاع رسانی استان فارس و از طریق یک برنامه ریزی اصولی منطبق با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار، اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاع رسانی دقیق و پیوسته محقق شود .