رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در حکم انتصاب دهقانان آمده است: "نظر به سوابق ارزشمند شما در حوزه سیاسی و امور رسانه و اطلاع رسانی و با استناد به آیین نامه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس منصوب می نمایم".
استاندار فارس، سیاست گذاری، تدوین و ترسیم جهت گیری مناسب و جامع رسانه ای، پاسخگویی به موقع به افکار عمومی و رسانه ها، تبیین برنامه ها، عملکرد و دستاوردها در گستره ماموریتهای استان فارس را از جمله وظایف رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس برشمرده است.
احمدزاده در این حکم همچنین ابراز امیدواری کرده است که با درایت و پشتکار رئیس و اعضای شورای اطلاع رسانی استان فارس و از طریق یک برنامه ریزی اصولی منطبق با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار، اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاع رسانی دقیق و پیوسته محقق شود.
پیش از این شورای اطلاع رسانی در وزارت کشور نیز به ریاست معاونت سیاسی این وزارتخانه تشکیل شده و شورای اطلاع رسانی استانها به ریاست معاون سیاسی استانداران در حال تشکیل است.
نظر شما