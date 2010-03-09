  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۵

توسعه شهرهای گلستان باید مورد توجه قرار گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان اعلام کرد: توسعه شهری استان باید مورد توجه قرار گیرد زیرا نادیده گرفتن طرح توسعه شهری در بلندمدت آسیب هایی به بار می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر دوشنبه در نشست و هم اندیشی مشترک روسای کمیسیونهای توسعه و عمران شوراهای اسلامی استان افزود: این آسیبها بسیار بیشتر از منافعی است که در کوتاه مدت عاید مردم می شود.

وی اظهار داشت: در مجموع عملیات عمرانی که در این مدت از سوی شهرداری انجام شده جهش بسیار بزرگی در عمر اداره این شهر را نشان می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت اصول شهرسازی، سند توسعه شهر را همان طرح هادی و جامعی دانست که در سطح ملی مصوب شده است.

جانفشان بیان داشت: اگرشهرداریها به این مهم توجه نکنند در آینده با مشکل مواجه می شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان، مسکن مهر یکی از اقدامات بزرگ دولت برشمرد و گفت: تلاش داریم ساخت مسکن مهر با اصول شهرسازی همراه باشد.

کد مطلب 1048034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها