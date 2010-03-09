توسعه شهرهای گلستان باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر دوشنبه در نشست و هم اندیشی مشترک روسای کمیسیونهای توسعه و عمران شوراهای اسلامی استان افزود: این آسیبها بسیار بیشتر از منافعی است که در کوتاه مدت عاید مردم می شود.

وی اظهار داشت: در مجموع عملیات عمرانی که در این مدت از سوی شهرداری انجام شده جهش بسیار بزرگی در عمر اداره این شهر را نشان می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت اصول شهرسازی، سند توسعه شهر را همان طرح هادی و جامعی دانست که در سطح ملی مصوب شده است.

جانفشان بیان داشت: اگرشهرداریها به این مهم توجه نکنند در آینده با مشکل مواجه می شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان، مسکن مهر یکی از اقدامات بزرگ دولت برشمرد و گفت: تلاش داریم ساخت مسکن مهر با اصول شهرسازی همراه باشد.