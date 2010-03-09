۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

صافدل در گفتگو با مهر :

ضریب امنیتی تجارت ایران بالا رفت

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ضریب امنیتی تجارت ایران در مقابل بحران اقتصادی جهان خبر داد.

حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا براثر بحران دچار آسیب شده و صادرات غیرنفتی آنها به شدت کاهش داشته است، اما ایران توانسته با کمترین آسیبی از این شرایط عبور کند. بنابراین به نظر می رسد که ضریب امنیتی تجارت ایران بالا رفته است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: میزان تجارت جهانی طبق آمارهای رسمی سازمان جهانی تجارت درسال 2009، با کاهش 12 درصدی مواجه بوده است، این درحالی است که صادرات غیرنفتی ایران در همین مدت رشد 11 درصد ارزشی و 38 درصد وزنی را تجربه کرده است.

صافدل افزود: بنابرآمار گمرک ایران، در فضای بحران زده اقتصاد جهانی ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی در11 ‌ماهه سال جاری به 18 میلیارد و 609 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه تنها با کاهش مواجه نبوده بلکه بیش از11 درصد رشد ارزشی داشته، همچنین به لحاظ وزنی 40 میلیون و 696 هزار تن صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد وزنی به همراه داشته است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: البته به دلیل کاهش قیمت های جهانی فرآورده های پتروشیمی صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی به 22 میلیارد و 524 میلیون دلار رسید که که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 5 درصد رشد داشته است که نسبت به میزان کاهش صادراتی دیگر کشورها در حداقل ممکن قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: صادرات آلمان در پایان سال 2009 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 14 درصد و واردات این کشور حدود 9 درصد کاهش داشته است، همچنین صادرات چین درمدت یاد شده بیش از 16 درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش صادرات این کشور در سه دهه گذشته به شمار می رود.

صافدل گفت: کارشناسان کاهش تقاضای بین المللی و افزایش سیاستهای حمایتی در برخی کشورها را از جمله دلایل کاهش صادرات چین عنوان کرده اند.

به گفته وی، کاهش صادراتی کشورهای امارات عربی متحده بیش 18 درصد، هنگ کنگ بیش از 12 درصد، برزیل برابر با 26 درصد، کارائیب 35 درصد، شیلی 32 درصد، مکزیک 22 درصد و کشورهای آمریکای جنوبی26 درصد گزارش شده است.

