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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

18 تیم رباتیک مسیر یاب در بابل رقابت خود را آغاز کردند

18 تیم رباتیک مسیر یاب در بابل رقابت خود را آغاز کردند

ساری - خبرگزاری مهر : مسابقات استانی رباتیک مسیر یاب با رقابت 18 تیم رباتیک مسیریاب عصر دوشنبه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل آغازشد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این باره به خبرنگاران گفت : چهارمین دوره مسابقات استانی رباتیک مسیریاب  دانشجویی در چهار مرحله و به مدت دو روز در دانشکده برق و کامپیوتراین دانشگاه آغاز شده است. 
 
حسن امینی راد اظهارداشت :ازمیان این 18تیم سه تیم برتر انتخاب می شوند. وی افزود: به تیم برگزیده اول مبلغ یک میلیون و500هزارریال، رتبه دوم یک میلیون ریال وهمچنین به تیم برگزیده سوم مبلغ 750هزار ریال  اهدا خواهد شد.

وی هدف ازبرگزاری این دوره ازمسابقات را توانمند سازی و ایجاد نشاط در دانشجویان جهت آمادگی درمسابقات کشوری رباتیک در اردیبهشت ماه سال آینده خواند.

امینی راد خاطرنشان کرد: تیم های مختلفی نظیر تسلای یک الی پنج ، روبوآریا، دایانت و رایان در این مسابقات حضور دارند.

کد مطلب 1048043

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