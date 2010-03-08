عملیات ساخت بیمارستان تامین اجتماعی خوی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رئیس مرکز بهداشتی و درمانی تامین اجتماعی خوی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید معاون استاندار و فرماندار این شهرستان از این طرح نیمه تمام، گفت: ساخت این بیمارستان از سال 72 به علت اختصاص نیافتن اعتبار و تغییر سیاست های سازمان تأمین اجتماعی جهت خرید خدمات درمانی نیمه تمام مانده است.

حسن زاده با بیان اینکه تا سال 72 حدود دو میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان هزینه شده است، افزود: این بیمارستان در پنج هزار و 557 مترمربع زمین و سه هزار و 221 مترمربع زیربنا ساخته می شود و براساس تصمیم سازمان تامین اجتماعی کشور قرار است به یک بیمارستان 96 تخت خوابی برای ارائه خدمات به افراد زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

وی بیان داشت: امسال برای تکمیل ساخت این بیمارستان چهل میلیاردریال اختصاص یافته بود که تاکنون این مبلغ تامین نشده و بنابر اعلام مدیران سازمان تامین اجتماعی بزودی با تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این بیمارستان تا پایان سال از سر گرفته خواهد شد.

غلامحسین عماری معاون استاندار و فرماندار خوی نیز در این بازدید بر ضرورت پیگری و رفع مشکل تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی و تسریع در بهره برداری از آن تأکید کرد.