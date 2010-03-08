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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

حجت الاسلام رئیسی:

قضات تحت نفوذ هیچ کس حتی خودشان قرار نگیرند

قضات تحت نفوذ هیچ کس حتی خودشان قرار نگیرند

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قاضی برای اینکه قضاوت عادلانه ای انجام دهد نبابد تحت نفوذ هیچ کس حتی خودش قرار گیرد و با حب و بغض عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع دکتر کوشا و معارفه دکتر ره پیک به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم قضایی ضمن قدردانی از زحمات دکتر کوشا در دانشکده علوم قضایی و آرزوی موفقیت برای دکتر ره پیک ابراز امیدواری کرد که شاهد شکوفایی دانشکده علوم قضایی به عنوان مرکز کادر سازی برای دستگاه قضایی باشیم.

رئیسی گفت: این دانشگاه زیر نظر قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند اما به دلیل اینکه ارتباط با آموزش عالی و از سوی دیگر با قوه قضائیه دارد باید همکاری نزدیکی با معاونت آموزش قوه قضائیه داشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه به اهمیت کار قضاوت اشاره کرد و گفت: اگر گله ای به دستگاه قضایی می شود شاید بخشی از آن به کمبودهای اداری برگردد اما عمده آن مرتبط با نیروی انسانی است، زمانی گله ای مطرح می شود که نیروی انسانی در مجموعه دستگاه قضایی با استاندارد لازم و حکم شناسی کار خودش آشنا نباشد.

کد مطلب 1048048

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