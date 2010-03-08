آغاز نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در ابتدای این جلسه سرپرست فرمانداری ورامین گزارش کوتاهی از موقعیت این شهرستان ارائه کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ورامین نیز طی سخنان کوتاهی، برخی مشکلات شهرستان را گوشزد کرد.

در این جلسه مشترک، جمعی از معاونان استاندار و مدیران کل ادارات و نهادهای مختلف استان تهران نیز حضور دارند. این جلسه مشترک، سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران است که در شهرستان ورامین تشکیل می شود.

ارزیابی عملکرد بودجه 88 شهرستان ورامین، تملک دارایی ها، میزان رسیدن به اهداف بودجه سال 1388 شهرستان و تعیین برنامه و بودجه برای سال 89 شهرستان ورامین، از جمله دستور های این جلسه مشترک است.