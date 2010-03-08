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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۴

کمال جو اعلام کرد:

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در دانشگاه مازندران

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در دانشگاه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد رفاهی دانشگاه مازندران گفت: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مصطفی کمال جو عصر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش اظهار داشت: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به پیشنهاد شورای ورزش دانشگاه  صبح روز جمعه 21 اسفند ماه 88 برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش ورزشی را ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان دانشگاهیان و خانواده هایشان عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: دانشکده تربیت بدنی،اداره تربیت بدنی دانشگاه و ستاد امور رفاهی از حامیان برگزاری این همایش هستند.

دبیر ستاد امور رفاهی با بیان اینکه علاقمندان باید ساعت 9 صبح در نقطه شروع  پیاده روی  حاضر باشند، مسیر پیاده روی را  از درب اصلی پردیس تا دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اعلام کرد.

به گفته کمال جو، به شرکت کنندگان در این همایش به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1048054

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