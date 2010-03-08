رقابت نزدیک ائتلاف مالکی و ائتلاف ملی عراق/ دولت ائتلافی حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" با اشاره به نتایج اولیه شمارش آرا اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون علاوه بر استان های جنوبی در بغداد نیز اکثریت آرا را از آن خود خواهد کرد.

این در حالی است که مجلس اعلای اسلامی از جریان های تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق (ائتلاف رقیب مالکی) اعلام کرده است: آرای شمارش شده میان ائتلاف مالکی و ائتلاف ملی عراق به طور مساوی تقسیم شده است.

پیش از این اعلام شده بود که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 9 استان جنوبی عراق بیشترین آرا را از آن خود کرده است.

تحلیلگران سیاسی با اشاره به اینکه هیچ ائتلافی توانایی احراز اکثریت پارلمان را ندارد، اعلام می کنند: دولت آتی به طور قطع ائتلافی خواهد بود.

"علی الموسوی" مشاور نوری المالکی در این باره اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون یک سوم کرسی های پارلمان را از آن خود خواهد کرد، اما نخواهد توانست به تنهایی دولت آتی را تشکیل دهد.

وی افزود: ائتلاف مالکی برای تشکیل دولت آتی باید با یکی دیگر از ائتلاف ها هم پیمان شود.