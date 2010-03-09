۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

غیبی به مهر خبر داد:

ثبت نام چهار هزار نفر برای تحصیل در حوزه های علمیه

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: بیش از چهار هزار نفر با گذشت 18 روز از آغاز ثبت نام حوزه های علمیه برادران سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تاکنون و با گذشت نزدیک به 18 روز از آغاز ثبت نام حوزه های علمیه برادران بیش از چهار هزار نفر ثبت نام کرده اند که این تعداد در حال افزایش است.

وی افزود: نرم افزار تولید شده برای ثبت نام اینترنتی پذیرش حوزه های علمیه برادران در سراسر کشور هوشمند بوده و علاوه بر امکان ارائه دریافت لحظه ای اطلاعات در بیش از 10 محور کلی، امکان خطای کاربر هنگام ثبت نام را به شدت کاهش داشته است.

حجت الاسلام غیبی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش سال آینده تحصیلی 10 هزار نفر خواهد بود. ثبت نام نیز از اول اسفند آغاز شده تا 10 فروردین ادامه خواهد داشت که تمدید زمان ثبت نام در دست بررسی است.

