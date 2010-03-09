بیمارستانهای تهران به شهرکهای درمانی منتقل می شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بیشتر بیمارستانهای شهر تهران در معرض آلودگی هوا و آلودگی صوتی قرار دارند اظهار داشت: وضعیت بیمارستانهای تهران از نظر موقعیت مکانی روان بیماران را تحت الشعاع قرار داده و باید هر چه سریعتر زمینه انتقال بیمارستانهای بزرگ شهر را فراهم کرد.

وی در ادامه افزود: استانداری با همکاری سازمانهای مرتبط در حال بررسی مکانهای مناسب، پاک و بدون آلودگی صوتی برای صدور مجوز است تا در آینده ای نزدیک شهرکهای درمانی و بیمارستانها با امکانات مدرن متناسب با استانداردهای روز جهانی راه اندازی شود.

تمدن گفت: بیماران تهرانی در بیمارستانهای تهران فقط درمان می شوند و استرس، آلودگی هوا و صوتی آنها را تهدید می کند در حالی که شهرک پاک و استاندارد، مکانی برای درمان و استراحت جسمی و روحی بیمار است.

وی افزود: موضوع ساخت شهرک درمانی تنها به بیمارستانها منتهی نمی شود بلکه تهران نیازمند ساخت شهر دانشگاهی، شهر علمی و فناوری، شهر اتومبیل و... است چراکه امروز تعداد زیادی از دانشگاههای تهران با پراکندگی دانشکده ها در سطح تهران قرار دارند.

استاندار تهران گفت: این طرح ها تنها در مرحله پیشنهاد باقی نمی ماند چرا که اگر واقعا قصد نجات تهران را داشته باشیم باید شهرکهای تخصصی در خارج از تهران ایجاد شود و این کار در حال مطالعه و مرحله اجرایی شدن است.

