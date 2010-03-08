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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۲

زین اردن از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا کناره گیری کرد

زین اردن از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا کناره گیری کرد

تیم زین اردن با وجود حضور در تهران از شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا خودداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده تیم بسکتبال زین اردن که یکشنبه شب در مراسم قرعه کشی سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا حاضر شده بود در اعتراض به صادر نشدن روادید بازیکنان خارجی و مربی آمریکایی این تیم تهدید به کناره گیری از رقابت‌ها کرده بود.

در همین راستا و از آنجاکه تا پیش از آغاز دیدارهای امروز (دوشنبه) مشکل خارجی‌های تیم اردنی برای سفر به تهران حل نشد، این تیم بطور کامل از حضور در مسابقات کناره گیری کرد.

باتوجه به کناره گیری تیم زین اردن، دیدار این تیم برابر هوپس لبنان که قرار بود بازی افتتاحیه مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا باشد، برگزار نشد.

کد مطلب 1048064

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