پرسپولیس صدرنشین نیم فصل دوم لیگ برتر/ سپاهان دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس روز سه شنبه اعلام کرد با توجه به امتیازات کسب شده در نیم فصل دوم، تیم فوتبال پرسپولیس با 23 امتیاز در رده نخست قرار دارد و تیم های سپاهان با 22 امتیاز، فولاد خوزستان با 20 امتیاز، ذوب آهن و استقلال با 19 امتیاز و استیل آذین با 18 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

تیم فوتبال پرسپولیس که نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را با هدایت زلاتکو کرانچار آغاز کرد، پس از آنکه با این مربی کروات به توفیقی نرسید سراغ علی دایی رفت و با حمایت های حبیب کاشانی بهترین گلزن جهان را به خدمت گرفت.

پرسپولیس با علی دایی در هفت دیدار پی در پی به پیروزی رسید تا علاوه بر ثبت رکورد شکست ناپذیری پس از چند سال، حالا خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی مطرح کند.

شاگردان علی دایی در پایان هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر با 46 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارند.