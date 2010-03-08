راه اندازی دبیرخانه دائمی تجلیل از مفاخر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری پاسداشت مقام علمی علامتین آملی در استانداری افزود: تمامی دستگاه های فرهنگی در حد توان خود در این دبیرخانه سهیم خواهند بود و چارچوب‌ های کار نیز با جهت‌ گیری‌ها و سیاست ‌گذاری ‌های مدون تعیین می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری کنگره تجلیل از علامتین آملی در سال آتی اظهار داشت: برگزاری این مراسم باید منجر به تولید اثر در جامعه شود و مقالات متعدد و چندین کتاب از آن استخراج شود.

وی معرفی و تسری سیره و روش آن بزرگواران در جامعه را هدف برگزاری این کنگره بیان کرد و افزود: ماندگاری و اثرگذاری از جمله اهداف مهم برپایی این مراسم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به رویکرد دور سوم سفرهای دولت، گفت: برگزاری این کنگره می‌تواند در دل بسته فرهنگی پیشنهادی استان در دور سوم سفر ریاست جمهوری به مازندران قرار گیرد.

علی علی‌نژاد، سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری در این جلسه حضرات علامتین را شخصیت های فرا ملی دانست و گفت: علما و روحانیون در طول تاریخ و بعد از ظهور دین اسلام در تربیت بشر و به کمال رساندن آن به ‌صورت مستمر نقش موثری داشتند.

وی در خصوص برگزاری این مراسم اظهار داشت: هرچه به جایگاه علما اهمیت دهیم در حقیقت جامعه‌ را زنده ‌کردیم بنابراین تجلیل و معرفی آن عزیزان به جوانان جامعه از جمله وظایف مهمی است که عهده ‌دار آن هستیم.

کمال رستم علی، رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری مازندران، عدم آشنایی جوانان به ویژه دانشگاهیان با مفاخر،علما و چهره‌های بی‌نظیر کشورمان و تجلیل از شخصیت‌های برجسته استان را هدف پیشنهاد خود بیان کرد و گفت: امیدواریم این ستاد بهانه‌ای شود تا در گامهای بعدی علمای دیگر را از پرده ‌نشینی بیرون آورد.

وی همچنین فراخوان علمی و دعوت از اساتید دانشگاه و حوزه، شعرا، پژوهشگران وعالمان گرانقدر وچهره ‌های علمی وفقهی از ایران وسایر کشورها جهت حضور درکنگره را خواستار شد.

تشکیل کمیته‌های متعدد با شرح وظایف مشخص، استفاده از تجربیات افراد در سایر کنگره‌ها، برگزاری این کنگره طی دو روز در استان‌های مازندان و قم، تشکیل دبیرخانه دائمی و دعوت از اندیشمندان جهانی از جمله پیشنهادهای مدعوین بود که مورد بررسی در این جلسه قرار گرفت.