ادامه تونل مترو اصفهان در مسیر منحرف شده / وضعیت مبهم سی و سه پل

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بر این است که این تونل دردسرساز در همان مسیر منحرف شده و با کمترین قوس به کار خود ادامه دهد که در نهایت ایستگاه طراحی شده برای آن با حدود 150 متر فاصله احداث خواهد شد.

عباس حاج رسولیها رئیس شورای شهر در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ادامه تونل در مسیر منحرف شده خود گفت: تونل در همان مسیری که پیش از این منحرف شده بود با کمترین قوس ممکن ادامه پیدا می کند و به همین دلیل ایستگاه بعدی با 150 متر فاصله از محلی که در پلان اصلی مترو وجود دارد احداث خواهد شد و کارشناسان شرکت آلمانی سازنده دستگاهTBM نیز بر اجرای آن نظارت می کنند.



تونل در همان مسیری که پیش از این منحرف شده بود با کمترین قوس ممکن ادامه پیدا می کند و ایستگاه بعدی با 150 متر فاصله از محلی که در پلان اصلی مترو وجود دارد احداث می شود عباس حاج رسولیها

دستگاه حفر تونل مترو در اصفهان با انحراف از مسیر تونل شرقی خط شمال - جنوب متروی اصفهان پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود در حدود 30 رینگ (طولی معادل 40 متر) در کنار سی و سه پل به اشتباه حفاری شده است، از زمان وقوع این رخداد در آخرین ماه تابستان امسال و انتشار خبر آن در رسانه ها ادامه پروژه مترو در این مسیر تاکنون متوقف مانده است.

جالب آنکه پیشنهاد ادامه تونل در مسیر منحرف شده از اولین راهکارهایی بود که کارشناسان مترو اصفهان بر آن تاکید کرده بودند اما با آن موافقت نشد. بنا بر برخی شنیده ها هزینه مالی این روش بیشتر از دیگر شیوه ها بود و به همین دلیل کارشناسان در ادامه دو راه حل دیگر را پیشنهاد دادند.

مسئولان شهری اصفهان برای خارج شدن دستگاه"TBM" از تونل مترو و اصلاح انحراف آن دو روش را نهایی کردند که یکی برگشت دستگاه از مسیر منحرف شده به عقب و دیگری ایجاد یک حفره بر روی سطح زمین و خارج کردن دستگاه از تونل بود.

پس از اعلام این دو روش کارشناسان در گفتگو با رسانه ها مخالفت خود با هر دو روش را اعلام و احتمال آسیب رسانی به سی و سه پل را گوشزد کردند.

بعد از اینکه هیچ کدام از این دو روش مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت، در نهایت مسئولان شهری و مترو اصفهان بعد از 6 ماه پر فراز و نشیب در نهایت مجبور شدند به خانه اول برگشته و قرار را بر این بگذارند که همان اولین گزینه پیشنهادی که ادامه دادن تونل در مسیر منحرف شده بود را اجرایی کنند.

وحید فولادگر یکی دیگر از اعضای شورای شهر اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه با تایید انحراف تونل به سمت سی و سه پل گفته است: تونل مترو در ادامه همان مسیر منحرف شده که شش متر به سمت سی و سه پل بود با کمترین قوس ادامه خواهد یافت.



با توجه به توقف چندین ماهه کار، هم اکنون تیغه های دستگاه TBM در حال سرویس هستند و احتمالأ با پایان کار سرویس تیغه ها، پروژه آغاز شود. وحید فولادگر

این عضو شورای شهر افزود: هر چقدر تونل در این مسیر جلوتر برود از سی و سه پل دورتر می شود به گونه ای که حتی در حریم قانونی این اثر تاریخی نیز نخواهد بود. این گفته های وحید فولادگر در حالی صورت می گیرد که پیش از انحراف تونل مترو به سمت سی و سه پل از سوی مسئولان تایید نمی شد.

فولادگر همچنین در ادامه در رابطه با چگونگی اتخاذ این تصمیم و نقش کارشناسان و مشاوران در این رابطه اظهار داشت: گروهی از مشاوران هئیت مدیره مترو با بررسی همه جانبه روشهای مختلف و با توجه به عدم امکان شفت گذاری در نهایت این روش را تایید کردند.

این عضو شورای شهر همچنین درباره زمان آغاز به کار پروژه، تصریح کرد: با توجه به توقف چندین ماهه کارهم اکنون تیغه های دستگاه TBM در حال سرویس هستند و احتمالأ با پایان کار سرویس تیغه ها، پروژه آغاز شود.

تونل مترو اصفهان و سی و سه پل در 6 ماه گذشته روزهای نفس گیر و پر التهابی را از سر گذرانده اند، به گونه ای که انتشار خبری از هر کدام نظرها را به خود جلب کرده و اکنون نیز می کند، البته در این بین تونل مترو اگر چه برای مدیران پروژه و پیمانکارانش واجد اهمیت و توجه بود اما مسئله ی اصلی که آن را در کانون توجهات قرار داده خطریست که سی و سه پل زیبا را تهدید می کند و هنوز هم در مورد ختم به خیر شدن آن اطلاع چندانی در دست نیست.