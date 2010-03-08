به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول راه‌اندازی موزه شیعه‌شناسی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این موزه آثار معماری، نمادهای حجمی و تصویری از بناهای تاریخی تشیع در سراسر دنیا جمع‌آوری و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.



حجت‌الاسلام حسین احمدی گفت: با توجه به تعامل‌های انجام شده با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و طبق فراخوان عمومی، آثار در مدت یکسال جمع‌آوری خواهد شد و در صورت تائید کارشناسان فن، به نام خود اهداکننده به ثبت خواهد رسید.



مسئول راه‌اندازی موزه شیعه شناسی در مورد چگوگی تشخیص آثار باستانی دینی و قدمت آنها اظهار داشت: موسسه شیعه‌شناسی با همکاری کارشناسان فرهنگی و اساتید دانشگاهی، این آثار را شناسایی می‌کند.



احمدی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی این موزه تصریح کرد: با راه‌اندازی این موزه می‌توانیم فرهنگ غنی شیعه را در سراسر جهان گسترش دهیم و زمینه مناسبی برای آشنایی علاقه‌مندان به فرهنگ شیعی فراهم سازیم.



وی یادآور شد: در صورتی که آثار شیعی در نقاط مختلف جهان در حال تخریب باشد، نماد حجمی کوچکی از این آثار تهیه می‌شود و ما سعی می‌کنیم قبل از اینکه این آثار به طور جدی از بین برود، شناسنامه‌ای از نظر قدمت، معماری و تصویری تهیه کنیم.



وی با انتقاد از برخی ساخت و سازهای غلط در داخل و خارج کشور بدون توجه به آثار تاریخی شیعی تصریح کرد: این ساخت و سازها و عدم توجه برخی مسئولان مربوطه، تخریب میراث گرانبهای تشیع را به دنبال خواهد داشت.



حجت‌الاسلام احمدی تهیه شناسنامه برای آثار اهدائی داخل و خارج و ثبت آن در یونسکو را از دیگر اقدامات این مرکز ذکر کرد و اظهار داشت: علاقه‌مندان به حفظ آثار دینی می‌توانند با واحد شیعه‌شناسی به شماره 2804657 با پیش شماره 0251 تماس بگیرند و آثار خود را معرفی و به ثبت برسانند.

