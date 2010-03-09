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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۱

نظر 7 مرجع بزرگ عالم تشیع در مورد "چهارشنبه ‌سوری"

نظر 7 مرجع بزرگ عالم تشیع در مورد "چهارشنبه ‌سوری"

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در خصوص "چهارشنبه سوری" که مراسمی در آخرین چهارشنبه سال است، 7 مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فتاوایی نظرات خود را در مورد این روز و اعمال و حرکات منتسب به آن اعلام کردند .

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: چهارشنبه سوری مبنای عقلایی ندارد.

مکارم شیرازی: منفعت حاصل از خرید و فروش مواد محترقه حرام است

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه چهارشنبه سوری یک مراسم خرافی برگرفته از آیین غلط گذشتگان است و در فرهنگ اسلامی هیچ جایگاهی ندارد، یادآور شد: باید سنتهایی چون دید و بازدید، صله رحم، کمک به دیگران ترویج شود و نباید تسلیم سنتهای خرافی گذشتگان شویم. خرید و فروش، حمل و نقل مواد محترقه که به منجر به ایجاد حادثه و مصدوم شدن دیگران می‌شود جایز نبوده و منفعت حاصل از آن نیز حرام است.

آیت‌الله شیخ محمدتقی بهجت: این کارها مشروعیت ندارد.

آیت‌الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد.

آیت‌الله سید علی سیستانی: اموری که به جامعه ضرر می‌زند و موجب ایذاء مردم است مانند استعمال ترقه و خرید و فروش آن جایز نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی: در فرض مزبور که دارای خطرات جانی و مالی است و موجب اذیت و آزار دیگران است و مخالف مقررات و قانون و نظم جامعه است جایز نیست.

آیت‌الله شیخ میرزا جواد تبریزی: هیچ یک از این امور، رجحان شرعی ندارد و تشویق مردم به این مورد تشویق به دنیا و غافل کردن از آخرت است و این که تصور می‌کنند این امور مردم را به حفظ وطن و عزت وا می‌دارد، تصوری باطل است. آنچه مردم را به عزت می‌رساند و به حفظ وطن وا می‌دارد ایمان است و بس.

کد مطلب 1048092

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