حجت الاسلام مرتضی وافی دبیر شورایعالی فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افتتاح مرکز آموزش و تحقیقات فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: براساس چشم‌انداز فرهنگی که برای مسجد مقدس جمکران تعیین شده، یکی از وظایف مسجد ارتقای سطح آموزشی زائران، خادمان و مخاطبان مسجد است.



وی افزود: آموزش و تحقیقات مسجد مقدس جمکران مجموعه ای است که زیر نظر شورای عالی فرهنگی عهده دار این مسئولیت بوده و دفتر مرکز آن امروز دوشنبه 17 اسفند ماه در خیابان پیروزی تهران افتتاح می شود.

حجت الاسلام وافی تأکید کرد: بخش تحقیقات، پژوهش و مسائل علمی و تحقیقاتی آن در قم انجام می شود اما در دفتر تهران زمینه ارتباط با سازمانها، نهادها و برنامه ریزی برای ارتباط با مجامع علمی - دانشگاهی و همچنین ساماندهی امور مربوط به ترویج مهدویت در تهران برعهده است.

وی گفت: در تهران بسیاری از مؤسسات مهدوی به صورت سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد کار می کنند اگر پایگاهی باشد که به عنوان ستاد به آن مراجعه کرده و از جنبه های حمایتی، مشورتی آن استفاده کنند می توانند سطح فعالیت خود را بهبود بخشند در ضمن این که در کنار این مرکز فروشگاه محصولات فرهنگی شعبه شرق تهران افتتاح می شود.

برگزاری همایشهای تخصصی در مسجد جمکران

دبیر شورایعالی فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد جمکران ابراز امیدواری کرد که با ایجاد این مرکز بتوان سه هدف مشخص را پایه گذاری کرد که هدف نخستین برنامه ریزی برای بحث نشستها و همایشهای تخصصی در مسجد مقدس جمکران با مخاطب خاص ( دانشجویی، بانوان، جوانان و نوجوانان ) است.

وی در رابطه با دومین هدف گفت: راه اندازی مرکز موزه، اسناد و کتابخانه مسجد جمکران است که تا سطحی درقم انجام شده است، اما توسعه آن، ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه ای که نمایانگر پیشینه تاریخی مسجد مقدس جمکران باشد هنوز صورت نگرفته است و این مرکز می تواند آن را تحقق بخشد.

ارتقای سطح تحقیق و پژوهش

حجت اسلام وافی گفت: سومین دستاورد افتتاح این مرکز بحث تحقیقات و پژوهش است، ما سرفصلهای مورد نیاز و محتوای لازم در خدمات فرهنگی زائران مورد استفاده قرار گیرد این مرکز عهده دار می شود بواسطه ارتباطی که با مجامع علمی و صاحبنظران برقرار می کند موضوعات و مباحث جدی و به روز را به بحث گذاشته ، مورد بررسی قرار دهد.